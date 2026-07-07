به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه «پولیتیکو»، مارک روته دبیرکل ناتو امروز سه شنبه در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو در پایتخت ترکیه اعلام کرد: آمریکا احتمالا نمیتوانست بدون استفاده از اروپا به عنوان یک سکوی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت، عملیات علیه ایران را اجرا کند.
وی اضافه کرد که رومانی بزرگترین فرودگاه تجاری خود را تعطیل کرد تا امکان برخاستن و فرود هواپیماهای آمریکایی (برای تجاوز به ایران) فراهم شود، و با وجود اصرار مداوم ترامپ مبنی بر عدم همکاری متحدان، در زمستان سال جاری (میلادی) بالغ بر ۵ هزار فروند هواپیما از پایگاههای هوایی اروپا به پرواز درآمدند.
مارک روته تأکید کرد که کشورهای اروپایی برای تقویت توانمندی های نظامی خود و برعهده گرفتن سهمی عادلانهتر در دفاع از این قاره، اقدامات بسیار بیشتری انجام میدهند.
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