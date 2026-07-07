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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

دبیرکل ناتو: بدون اروپا، آمریکا نمی‌توانست به ایران حمله کند

دبیرکل ناتو: بدون اروپا، آمریکا نمی‌توانست به ایران حمله کند

دبیرکل ناتو در حاشیه اجلاس سران این ائتلاف نظامی در پایتخت ترکیه اعلام کرد: بدون اروپا، آمریکا احتمالا نمی‌توانست به ایران حمله کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه «پولیتیکو»، مارک روته دبیرکل ناتو امروز سه شنبه در سخنانی در حاشیه اجلاس سران ناتو در پایتخت ترکیه اعلام کرد: آمریکا احتمالا نمی‌توانست بدون استفاده از اروپا به عنوان یک سکوی بزرگ برای نمایش و اعمال قدرت، عملیات علیه ایران را اجرا کند.

وی اضافه کرد که رومانی بزرگ‌ترین فرودگاه تجاری خود را تعطیل کرد تا امکان برخاستن و فرود هواپیماهای آمریکایی (برای تجاوز به ایران) فراهم شود، و با وجود اصرار مداوم ترامپ مبنی بر عدم همکاری متحدان، در زمستان سال جاری (میلادی) بالغ بر ۵ هزار فروند هواپیما از پایگاه‌های هوایی اروپا به پرواز درآمدند.

مارک روته تأکید کرد که کشورهای اروپایی برای تقویت توانمندی‌ های نظامی خود و برعهده گرفتن سهمی عادلانه‌تر در دفاع از این قاره، اقدامات بسیار بیشتری انجام می‌دهند.

کد مطلب 6881847

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