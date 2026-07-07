طواف هوایی پیکر رهبر شهید انقلاب برگرد گنبد حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران از نخستین ساعات صبح روز سه‌شنبه با اقامه نماز بر پیکر مطهر قائد امت و اعضای خانواده گرامی ایشان در مسجد مقدس جمکران آغاز شد.

پس از برگزاری نماز، خیل عظیم مردم در مسیر تشییع از مسجد مقدس جمکران تا بلوار پیامبر اعظم حضور یافتند و در فضایی آکنده از حزن و ارادت، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را بدرقه کردند.



در پایان این آیین تاریخی تشییع که حدود سه ساعت به طول انجامید و پیش از انتقال پیکر مطهر آقای شهید ایران به تهران، کاروان حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر خروج از شهر، گرد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) طواف هوایی داده شد و پس از آن، پیکر مطهر برای انجام مراحل آماده‌سازی جهت انتقال به نجف اشرف، راهی تهران شد.