به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در نشست شورای معاونان استانداری گلستان با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و قم، از حضور گسترده مردم در این مراسم قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از انسجام و همبستگی ملی پاسداری کنیم، چرا که دشمنان در تلاش هستند این سرمایه ارزشمند را هدف قرار دهند.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل سفر زائران انجام شده است.

طهماسبی از آمادگی ۲۵۰ موکب در سطح استان خبر داد و گفت: این موکب‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی، خدمات رفاهی، پذیرایی و استراحت را به زائران عازم مشهد مقدس و عزاداران ارائه خواهند کرد.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، همدلی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم، مهم‌ترین اولویت مدیران استان در این ایام است.