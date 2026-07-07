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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

استاندار گلستان: ۲۵۰ موکب آماده خدمت‌رسانی به زائران

استاندار گلستان: ۲۵۰ موکب آماده خدمت‌رسانی به زائران

گرگان-استاندار گلستان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، از آمادگی ۲۵۰ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران عازم مشهد مقدس در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در نشست شورای معاونان استانداری گلستان با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و قم، از حضور گسترده مردم در این مراسم قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از انسجام و همبستگی ملی پاسداری کنیم، چرا که دشمنان در تلاش هستند این سرمایه ارزشمند را هدف قرار دهند.

استاندار گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل سفر زائران انجام شده است.

طهماسبی از آمادگی ۲۵۰ موکب در سطح استان خبر داد و گفت: این موکب‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی، خدمات رفاهی، پذیرایی و استراحت را به زائران عازم مشهد مقدس و عزاداران ارائه خواهند کرد.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، همدلی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم، مهم‌ترین اولویت مدیران استان در این ایام است.

کد مطلب 6881929

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