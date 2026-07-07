به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه سه شنبه در نشست شورای معاونان استانداری گلستان با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران و قم، از حضور گسترده مردم در این مراسم قدردانی کرد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از انسجام و همبستگی ملی پاسداری کنیم، چرا که دشمنان در تلاش هستند این سرمایه ارزشمند را هدف قرار دهند.
استاندار گلستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای خدمترسانی به زائران افزود: تمامی دستگاههای اجرایی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند و هماهنگیهای لازم برای تسهیل سفر زائران انجام شده است.
طهماسبی از آمادگی ۲۵۰ موکب در سطح استان خبر داد و گفت: این موکبها با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و گروههای جهادی، خدمات رفاهی، پذیرایی و استراحت را به زائران عازم مشهد مقدس و عزاداران ارائه خواهند کرد.
وی تأکید کرد: حفظ وحدت، همدلی و خدمترسانی شایسته به مردم، مهمترین اولویت مدیران استان در این ایام است.
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