برپایی خیمه های هنر و رسانه در ۳ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاحیه خیمه هنر و رسانه در میدان شهدای مشهد اظهار کرد: برای بسترسازی حضور مستمر اصحاب فرهنگ و هنر در جریان تشییع، ستاد هماهنگیهای فرهنگی تشکیل و خیمههایی در میادین اصلی برپا شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در پی رخداد عظیم و تاریخساز تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب، با هدف بسترسازی برای حضور مستمر و نقشآفرینی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، اقدام به تشکیل ستاد هماهنگیهای فرهنگی شد.
وی افزود: جهان امروز نظارهگر این رخداد باشکوه است و از همان ساعات ابتدایی، برنامهریزیهای متعددی تدوین شد تا جامعه فرهنگی و هنری کشور با این جریان عظیم پیوند خورده و در آن مشارکت فعال داشته باشند.
سرابی بیان کرد: در همین راستا، با هدف ارائه خدمات فرهنگی به زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، موکبها و خیمههای اصحاب فرهنگ و هنر برپا شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: این فضاها به عنوان پاتوق و جایگاهی برای تسهیل خدمترسانی به زائران و محل تردد و حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه فعالیت خود را آغاز کردند.
وی ادامه داد: در حوزههای مستندسازی و پوشش جریانات رسانهای نیز اقدامات متنوعی برنامهریزی و اجرایی شده است.
سرابی افزود: از جمله این اقدامات، برپایی خیمهای در میدان شهدای مشهد مقدس است که با ابتکار مشترک بنیاد بینالمللی امام رضا (ع)، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته و به ارائه خدمات فرهنگی به زائران و مجاوران میپردازد.
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