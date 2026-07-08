حرم رضوی مهیای میزبانی از زائران و عزاداران تشییع و تدفین رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فیضی اظهار کرد: همه بخشهای خدمترسان باهدف تسهیل زیارت، مدیریت جمعیت و تکریم زائران و عزاداران در آمادهباش کامل قرار دارند.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی ضمن قدردانی از تلاش معاونتها، سازمانها، بنیادها، حوزههای خدمترسان، بیان کرد: برگزاری این مراسم حاصل همکاری و همافزایی سازمانهای تابعه آستان قدس رضوی و دیگر دستگاههای اجرایی کشور است و هر بخش باید مسئولیت خود را بادقت، انسجام و روحیه جهادی دنبال کند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای مدیریت حضور گسترده زائران رضوی و عزاداران رهبر شهید، تصریح کرد: محدودسازی تردد صرفاً در صحنهای مرکزی حرم مطهر رضوی از ظهر روز قبل از مراسم آغاز میشود و تا پایان مراسم تدفین ادامه خواهد داشت. تردد در صحنهای پیرامونی، تا زمانی که شرایط ایمنی و مدیریت جمعیت اجازه دهد، برقرار خواهد بود.
فیضی افزود: زمان آغاز برنامهها وابسته به ساعت ورود پیکرهای مطهر شهدا به حرم مطهر است و پس از نهاییشدن، اطلاعرسانی دقیق انجام خواهد شد. تمامی سناریوهای انتقال پیکرها بررسی شده و هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی صورتگرفته است.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت اطلاعرسانی منسجم و دقیق درباره مسیرهای تشییع، محدودیتهای تردد و مسیرهای دسترسی تأکید کرد و گفت: مردم باید بهصورت شفاف از مسیرهای حضور در مراسم مطلع شوند تا از ایجاد ازدحام و مشکلات ترافیکی جلوگیری شود. اطلاعرسانی درباره محدودیتها نیز باید چندباره و بادقت انجام شود.
وی با بیان اینکه روز تشییع، تنها آیین بدرقه پیکر شهدا نیست، افزود: این مراسم، جلوهای از تجدید میثاق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایتفقیه و رهبر معظم انقلاب است و باید زمینه حضور گسترده، منظم و باشکوه مردم فراهم شود لذا مردم بدانند که از بدو خروج از منزل تا رسیدن به خیابان امام رضا (ع) و سایر مسیرهای اعلام شده بخشی از حضور گسترده و دشمنشکن آنها در این مراسم به شمار میرود.
فیضی با اشاره به تدبیر تولیت آستان قدس رضوی برای اتصال صفوف نماز بر پیکر رهبر شهید از صحن انقلاب اسلامی به معابر اطراف، گفت: در تلاش هستیم که شرایطی فراهم شود تا حتی زائرانی که امکان حضور در صحن انقلاب را ندارند، بتوانند در نماز مشارکت داشته باشند و از فیض این اجتماع بزرگ بهرهمند شوند.
قائممقام تولیت آستان قدس رضوی از آمادهباش کامل بخشهای خدماتی، پشتیبانی و امدادی خبر داد و گفت: دارالشفا، گروههای مجهز امدادی، بیمارستانهای صحرایی، ناوگان امدادی، نیروهای عملیاتی و تمامی ظرفیتهای خدماتی آستان قدس رضوی برای خدمترسانی به زائران در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، صبر و سعهصدر در برخورد با زائران و مجاوران اظهار کرد: همه خادمان و کارکنان باید در شرایط پرحجم حضور زائران، با نهایت احترام، آرامش و خوشرفتاری با مردم برخورد کنند؛ بهویژه هنگام اعمال محدودیتهای تردد و مدیریت جمعیت که نیازمند صبوری بیشتری است.
فیضی با بیان اینکه خدمت در این مراسم، صرفاً یک مأموریت اجرایی نیست، بلکه توفیقی الهی برای خدمت به زائران حضرت امام رضا (ع)، تکریم مقام شامخ شهدا و همراهی با مردم مؤمن و ولایتمدار است، گفت: امیدواریم با همدلی، برنامهریزی دقیق، هماهنگی همه بخشها و عنایت حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، این مراسم در شأن حرم مطهر رضوی، شهدا و مردم قدرشناس ایران اسلامی برگزار شود
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