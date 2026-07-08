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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۶

قرارگاه مرکزی خاتم: پاسخ کوبنده نیروهای مسلح در راه است

قرارگاه مرکزی خاتم: پاسخ کوبنده نیروهای مسلح در راه است

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء تاکید کرد که در پی تجاوز آشکار ارتش تروریست آمریکا به نقاطی از کشورمان، پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در راه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: در پی تجاوز آشکار ارتش تروریست آمریکا به نقاطی از کشورمان، نیروهای مسلح ضمن تاکید بر پاسخ قاطع، اعلام کردند مدیریت و امنیت تنگه هرمز تنها طبق ترتیبات جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

متن کامل بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا به شرح زیر است:

«بی سابقه‌ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد نمود.

ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می‌باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

مجددا اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.»

کد مطلب 6882049

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