قرارگاه مرکزی خاتم: پاسخ کوبنده نیروهای مسلح در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا اعلام کرد: در پی تجاوز آشکار ارتش تروریست آمریکا به نقاطی از کشورمان، نیروهای مسلح ضمن تاکید بر پاسخ قاطع، اعلام کردند مدیریت و امنیت تنگه هرمز تنها طبق ترتیبات جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

متن کامل بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا به شرح زیر است:

«بی سابقه‌ترین رویداد و حضور مردمی در تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلامی، شکست خفت باری را بر استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار وارد نمود.

ارتش تروریست آمریکا بدون هیچ گونه پایبندی بر تعهدات خود و در شرایطی که پیکر مطهر رهبر شهید مسلمانان و آزادگان جهان میهمان مسئولان و مردم سلحشور عراق می‌باشد در تجاوزی آشکار برخی از نقاط جنوب کشور عزیزمان ایران را مورد هدف قرار داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوز و اقدام تروریستی آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز و مدیریت آن را به آنها نخواهند داد.

مجددا اعلام می‌گردد تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز، مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است.»