۴۲ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در فریدن کشف شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد با افرادی که امنیت غذایی جامعه را تهدید می‌کنند، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و بازرسی از محل مورد نظر، ۴۲ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع را که متهم قصد فروش آن در بازار آزاد را داشت، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و معرفی وی به مراجع قانونی، تصریح کرد: پلیس با سودجویانی که با احتکار، عرضه خارج از شبکه و توزیع غیرقانونی کالاهای اساسی، معیشت مردم و امنیت غذایی جامعه را هدف قرار می‌دهند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سرهنگ افشاری از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه احتکار، عرضه خارج از شبکه یا تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.