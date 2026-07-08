خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - معصومه مجدم: ملت ایران، ملت عشق هستند؛ مردمی که برای تشییع مولا و مقتدای شهیدشان امام خامنه ای چونان رودی خروشان در رگ‌های شهر جاری شدند و این حماسه را به رخ جهانیان کشاندند.

اگر چه خبر رسید که پیکر مطهر آقای شهید ایران در سه شهر کشور بدرقه خواهد شد و مردم با حضور میلیونی خود در این روزها وفاداری شش دانگ شان را به رهبر شهید نشان دادند اما تکلیف آنها که از قافله عشق جامانده بودند چه می‌شد؟ آن ها که روح شان در آسمان محبت آقای شهید ایران پرواز می کرد چگونه می توانستند دل بی قرار خود را از این فراق‌ تسلی دهند؟

از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق همه ایران سیاه پوش این حزن عظیم شد. هر وجب از خاک این دیار شاهد شکفتن گُل‌های اشک و سرود حماسه بود. مردم در همه شهرها به بدرقه‌ او آمدند و با پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها پیمانی دوباره بستند پیمانی که از نسلی به نسل دیگر چون چراغی فروزان راه را نشان ما خواهد داد. آری این سرزمین، مهد مقاومت است و پرچم خونرنگ شهادت هیچ‌گاه بر زمین نخواهد افتاد.

این گزارش روایتی از دل‌های داغدار و بندهای ناگسستنی مردم خوزستان است. حکایت آنان که در سوگ امام شهید امت، آیین خونخواهی را برپا داشتند و عهد کردند که راه او راه سرخ آزادی تا ابد ادامه خواهد داشت.

شامگاه گذشته مراسم بازماندگان مراسم بدرقه آقای شهید ایران در حسینیه ثارالله اهواز برگزار و با استقبال مردم اهواز مواجه شد. در میانِ جمعیت جواد شریفی‌نژاد در حالی که با تمام وجود دست هایش را بر سینه می کوبید و اشک بر گونه هایش می دوید در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از دست دادن رهبر، داغ از دست دادن پدر است؛ همان رهبری که رمز اتحاد ملت بود و به ما آموخت چگونه از منافقین و صهیونیست‌ها تبری بجوییم. وظیفه شرعی و قانونی ماست که در این تشییع شرکت کنیم.

این مرد ۶۵ ساله اهوازی به حضور مردم از اقصی نقاط ایران و حتی کشورهای همسایه در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید اشاره کرد و افزود: وظیفه ما است که به عنوان مسلمان در وداع با رهبر بزرگی همچون شهید سید علی خامنه‌ای حضور داشته باشیم و بگوییم آقا شما شهید شدید اما ما فرزندان شما، ادامه‌دهندگان راهتان هستیم.

وی با زمزمه‌ بیتی که بر زبان داشت، بر پیمانِ ناگسستنی‌اش تاکید کرد و گفت: مپندار که یادت برود از دل ما / مگر آن روز که در خاک شود منزل ما.

غصه بی قراری

در گوشه‌ای دیگر بغضِ سنگین زهرا آیینه بند ۴۰ ساله، روایتگرِ غصه و بی‌قراریِ کسانی بود که تقدیر، آن‌ها را از سفر به تهران بازداشته بود؛ او که تا پای خرید بلیط رفته بود اما به دلیل بیماری مادرش و عدم اجازه پزشک برای جابجایی ایشان، نتوانسته بود در تهران حاضر شود، به خبرنگار مهر گفت: این چند شب از غصه یتیم شدن آرام و قرار نداشتم اما مراسم امروز کمی دلم را آرام کرد.

این بانوی اهوازی به حماسه حضور مردم در مراسم تشییع تهران اشاره کرد و افزود: سیلِ جمعیت، پیامِ سختی به آمریکای جنایتکار است؛ اگر رهبرمان را شهید کردید، راه ایشان همچون امام حسین (ع) ادامه دارد، ما نیز فرزندانی تربیت می‌کنیم که دشمن را نابود کنند. همان‌طور که آه زینبی گریبان یزیدیان را گرفت، خونِ شهیدان ما نیز گریبان‌گیر دشمنان خواهد شد.

ایران، ونزوئلا نیست

شهلا سلیمی ۶۱ ساله که به دلیل وجود مشکلاتی نتوانسته بود در تهران حاضر شود به خبرنگار مهر می گوید: تماشای تصاویر مراسم از تلویزیون برایم بسیار دردناک است چرا که باور کردن نبود امام برایم دشوار است؛ امروز در حسینیه ثارالله حاضر شدم تا در کنار دیگر جاماندگان به عزای رهبر شهیدم بنشینم.

این بانوی خوزستانی ادامه داد: خوشا به حال رهبرمان سیدعلی حسینی خامنه ای که در ماه رمضان با لب تشنه و همراه با خانواده، همچون جدشان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شهادت رسیدند.

وی افزود: بیش از ۱۲۰ شب است که خیابان‌ها مأوایِ ما شده و تا فرمان رهبر عزیزمان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در صحنه خواهیم بود. آمریکا بداند ایران، ونزوئلا نیست؛ ایران، سرزمین مقاومت است و پرچم ما هیچ‌گاه زمین نمی‌افتد. انتقام خون رهبرمان را خواهیم گرفت.

احمد کیانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور مردم در مراسم اشاره می کند و می گوید: حضور مردم، ادای دین کوچکی در برابر ایستادگیِ سالیان سال رهبر فقید در اوج بحران‌هاست.

وی به پرچم های قرمزی که مردم در مراسم وداع و تشیبع در دست داشتند اشاره کرد و افزود: این پرچم‌های قرمز، فریاد برای خون‌خواهی رهبر شهید است؛ مذاکرات جای خود، اما خون‌خواهی رهبر عزیزمان، مطالبه‌ به حق همه ما است.

جوانان؛ پیش‌قراولان بیعت

سارا احمدی ۱۷ ساله به خبرنگار مهر گفت: دشمن فکر کرده با رفتن آقا، پرچم زمین می‌افتد! به اهواز نگاه کنید؛ دیار مدافعان حرم.

وی ادامه داد: حضور این جمعیت به دنیا ثابت می کند از مسیر خود ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد.