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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

۷۹ درصد مشمولان کالابرگ، اعتبار خرداد ماه را استفاده کردند

۷۹ درصد مشمولان کالابرگ، اعتبار خرداد ماه را استفاده کردند

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه ششم (کالابرگ خرداد ماه) ۲۴ میلیون خانوار در ۱۵ روز اول این فاز (۱۵ تا ۳۰ خرداد) خرید خود را به مبلغ ۶۹ همت انجام داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات ارزی دی ۱۴۰۴ در کشور رقم خورد و با افزایش قیمت‌ها، رقم کالابرگ از ۳۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافت؛ ضمن این که در طرح جدید کالابرگ تمام ایرانیان ساکن در کشور در صورت درخواست مشمول این یارانه غیرنقدی می‌شوند.

در حال حاضر ۶ ماه است که طرح جدید کالابرگ در حال اجرا بوده و بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه ششم (کالابرگ خرداد ماه) ۲۴ میلیون خانوار در ۱۵ روز اول این فاز (۱۵ تا ۳۰ خرداد ماه) خرید خود را به مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان (همت) انجام داده‌اند.

این آمار بالغ بر ۷۹ درصد از کل شارژ انجام شده برای مشمولان و درخواست‌کنندگان کالابرگ بوده که اعتبار آن تا پایان تیر ماه است.

گفتنی است، کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح پانزدهم، ۳، ۴، ۵ و ۶ بیستم و ۷، ۸ و ۹ بیست‌وپنجم هر ماه شارژ می‌شود.

کد مطلب 6866942
فاطمه امیر احمدی

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