به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مردانی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از مرکز دفن پسماند شهرکرد اظهار کرد: پایش مستمر و نظارت بر نحوه مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی و پزشکی، از اولویت‌های این اداره‌کل برای حفظ سلامت عمومی و محیط زیست استان است.

وی گفت: کارشناسان این اداره‌کل، به صورت سرزده از مرکز دفن پسماند شهرکرد، شرکت یاس‌چین، شرکت کاردین صنعت نوتریکا و کلینیک‌های دامپزشکی دانشگاه‌ شهرکرد و دانشگاه آزاد شهرکرد بازدید کردند.

مردانی افزود: در این بازدیدها، پاک‌سازی نخاله‌های ساختمانی در مسیر محل دفن پسماند مشاهده شد، اما مسائلی نظیر حضور افراد دوره‌گرد برای تفکیک غیرمجاز، غیرفعال بودن شرکت‌های یاس‌چین و کاردین صنعت نوتریکا و همچنین عدم ثبت نقل و انتقال پسماندهای کلینیک دامپزشکی دانشگاه آزاد شهرکرد در سامانه جامع محیط‌زیست احصا شد.