مطالبات عمرانی خرمشهر در دیدار با وزیر راه پیگیری شد

مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دیدار با «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی، ساماندهی و بازسازی بازارهای سیف و صفای خرمشهر به‌ عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم و کسبه منطقه را مطرح کردم و بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح تأکید شد.

وی افزود: درخواست کردم وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی، روند تکمیل پروژه احداث باند دوم جاده خرمشهر-اهواز را تسریع کند تا این طرح هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این نشست، ضرورت احداث پل جدید به جای پل شناور فرسوده در شرق خرمشهر نیز مورد پیگیری قرار گرفت و از وزیر راه و شهرسازی خواسته شد با توجه به اهمیت این مسیر و فرسودگی پل موجود، اقدامات لازم برای اجرای این پروژه در دستور کار قرار گیرد.