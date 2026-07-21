به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر سه شنبه در میز خدمت مشترک این بنیاد و ادارهکل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران مسئولیتی ارزشمند و افتخاری بزرگ برای مجموعههای اجرایی است.
وی با اشاره به ضرورت تعامل دستگاههای اجرایی در حوزه خدمترسانی به جامعه ایثارگری افزود: همکاری و ارتباط مستمر بنیاد شهید با آموزش و پرورش میتواند زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و پیگیری مؤثرتر مسائل خانوادههای شاهد و ایثارگر را فراهم کند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بر استمرار برنامههای فرهنگی و حمایتی برای جامعه ایثارگری تأکید کرد و گفت: تکریم خانوادههای شهدا و ایثارگران نباید به برنامههای مناسبتی محدود شود، بلکه باید در فرآیند مستمر خدمترسانی دستگاهها مورد توجه قرار گیرد.
شهیدی همچنین بر اهمیت برگزاری میزهای خدمت تأکید کرد و افزود: حضور مسئولان در کنار خانوادههای ایثارگر و بررسی مستقیم درخواستهای آنان، فرصت مناسبی برای شناخت بهتر مشکلات و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی برای رفع دغدغههای این قشر فراهم میکند.
در این میز خدمت، خانوادههای ایثارگر شاغل در آموزش و پرورش استان مسائل و درخواستهای خود را به صورت مستقیم مطرح کردند و مسئولان مربوطه نیز ضمن بررسی موارد مطرحشده، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به درخواستها صادر کردند.
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