به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه بدون محکوم کردن تنش آفرینی دوباره نظامیان تروریست آمریکایی در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران و نقض بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، ضمن ابراز نگرانی برلین نسبت به وضعیت تنگه هرمز، ادعا کرد که زمان انجام مذاکرات واقعی میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است!

وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه الجزیره، در واکنشی صرفا لفظی از آمریکا و ایران خواست تا از تنش‌ ها بکاهند.

یوهان وادفول سپس اضافه کرد: آلمان و سایر کشورها به ریاست فرانسه و انگلیس آمادگی دارند تا عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز را انجام دهند.

وی با ادعای اینکه وضعیت عرضه جهانی نفت در حال حاضر بحرانی نیست، همه طرف‌ ها را به بازگشت به میز مذاکره فراخواند و با تأکید بر اینکه این بحران را نمی‌ توان از طریق نظامی حل‌ و فصل کرد، اظهار داشت: ما باید فضایی مناسب برای مین‌روبی در تنگه هرمز فراهم کنیم و لازم است در این خصوص به توافقی با ایران و عمان دست یابیم.