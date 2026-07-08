  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

برلین: برای مین‌روبی در تنگه هرمز باید به توافقی با ایران دست یابیم

برلین: برای مین‌روبی در تنگه هرمز باید به توافقی با ایران دست یابیم

وزیر خارجه آلمان در سخنانی اعلام کرد: برای مین‌روبی در تنگه هرمز باید به توافقی با ایران دست یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه بدون محکوم کردن تنش آفرینی دوباره نظامیان تروریست آمریکایی در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران و نقض بندهای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، ضمن ابراز نگرانی برلین نسبت به وضعیت تنگه هرمز، ادعا کرد که زمان انجام مذاکرات واقعی میان تهران و واشنگتن فرا رسیده است!

وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه الجزیره، در واکنشی صرفا لفظی از آمریکا و ایران خواست تا از تنش‌ ها بکاهند.

یوهان وادفول سپس اضافه کرد: آلمان و سایر کشورها به ریاست فرانسه و انگلیس آمادگی دارند تا عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز را انجام دهند.

وی با ادعای اینکه وضعیت عرضه جهانی نفت در حال حاضر بحرانی نیست، همه طرف‌ ها را به بازگشت به میز مذاکره فراخواند و با تأکید بر اینکه این بحران را نمی‌ توان از طریق نظامی حل‌ و فصل کرد، اظهار داشت: ما باید فضایی مناسب برای مین‌روبی در تنگه هرمز فراهم کنیم و لازم است در این خصوص به توافقی با ایران و عمان دست یابیم.

کد مطلب 6882648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها