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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

کشف محموله ۴.۸ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در پلدختر

کشف محموله ۴.۸ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در پلدختر

پلدختر - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف محموله ۴.۸ تنی آرد خارج از شبکه توزیع در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای مبارزه با مخلان اقتصادی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی، مجموعاً به وزن چهار تن و ۸۰۰ کیلوگرم که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل می‌شد، توقیف و کشف شد.

دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

فرماندهی انتظامی استان لرستان بر عزم جدی پلیس در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و قاچاق کالاهای اساسی تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6882539

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