برپایی موکب «فدا» توسط فعالان اقتصاد دیجیتال در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با اشاره به حضور فعالان این حوزه در مراسم، گفت: فعالان اقتصاد دیجیتال به نمایندگی از این زیستبوم تلاش کردند سهمی هرچند کوچک در خدمترسانی به مردم داشته باشند و به همین منظور موکب «فدا» را برای پذیرایی از عزاداران برپا کردند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال ذاتاً برای تسهیل زندگی مردم شکل گرفته است، افزود: حتی در روزهای تعطیل نیز بسیاری از کسبوکارهای این حوزه بدون وقفه به ارائه خدمات ادامه میدهند و خدمترسانی آنها محدود به حضور در این موکب نیست؛ بلکه در شرکتها و محل فعالیت خود نیز همچنان در حال خدمت به مردم هستند.
الفتنسب از برگزارکنندگان موکب «فدا»، درباره شکلگیری این حرکت گفت: ایده برپایی این موکب به حدود سه سال پیش و ایام اربعین بازمیگردد؛ زمانی که جمعی از فعالان اقتصاد دیجیتال تصمیم گرفتند موکبی را در مسیر نجف به کربلا برپا کنند. این حرکت در سالهای بعد نیز ادامه یافت و امسال، همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، این جمع تصمیم گرفت با برپایی موکب «فدا» در کنار مردم عزادار حضور داشته باشد و با پذیرایی، از جمله توزیع بستنی در هوای گرم، بخشی از وظیفه میزبانی از شرکتکنندگان را بر عهده بگیرد.
رییس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در پایان با اشاره به تأکیدهای رهبر شهید بر توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، این حوزه را از مهمترین اولویتهای آینده کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم و تقویت اقدامات انجامشده، زمینه پیشرفت هرچه بیشتر ایران در عرصه هوش مصنوعی فراهم شود.
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