کتابخانه «فرهنگ» الیگودرز مجدد بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان در نشست با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز به بازگشایی مجدد کتابخانه فرهنگ اشاره کرد و اظهار داشت: با حضور یکی از کتابداران این کتابخانه از روز شنبه ۲۰ تیرماه به‌صورت شیفت صبح آماده خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان است.

وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از مؤسسه نذر کتاب تهران به دلیل اهدای شش هزار و ۹۰۰ جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی الیگودرز، گفت: از روز گذشته ثبت کتاب‌های دریافتی از مؤسسه آغاز و در کتابخانه‌های عمومی جهت استفاده آماده شده است.

ناهید شهروسوند نیز بر توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تأکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته چندین برنامه مشترک با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی برای ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد انگیزه در بین مردم طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای همه ما فرصتی است تا بتوانیم جایگاه واقعی کتاب و کتاب‌خوانی را نمایان کنیم، گفت: بهترین شیوه‌ها را برای ترویج کتاب‌خوانی به کار گیریم و با ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی و تکریم کتابداران و شناساندن سازمان‌ها و نهادهای متولی کتاب به مردم همکاری کنیم.