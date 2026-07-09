کتابخانه «فرهنگ» الیگودرز مجدد بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان در نشست با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز به بازگشایی مجدد کتابخانه فرهنگ اشاره کرد و اظهار داشت: با حضور یکی از کتابداران این کتابخانه از روز شنبه ۲۰ تیرماه بهصورت شیفت صبح آماده خدمترسانی به علاقهمندان است.
وی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از مؤسسه نذر کتاب تهران به دلیل اهدای شش هزار و ۹۰۰ جلد کتاب به کتابخانههای عمومی الیگودرز، گفت: از روز گذشته ثبت کتابهای دریافتی از مؤسسه آغاز و در کتابخانههای عمومی جهت استفاده آماده شده است.
ناهید شهروسوند نیز بر توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تأکید کرد و گفت: با برنامهریزیهای صورتگرفته چندین برنامه مشترک با موضوع کتاب و کتابخوانی برای ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد انگیزه در بین مردم طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه برای همه ما فرصتی است تا بتوانیم جایگاه واقعی کتاب و کتابخوانی را نمایان کنیم، گفت: بهترین شیوهها را برای ترویج کتابخوانی به کار گیریم و با ارتقای فرهنگ کتابخوانی و تکریم کتابداران و شناساندن سازمانها و نهادهای متولی کتاب به مردم همکاری کنیم.
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