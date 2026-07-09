ثبت جهانی، تعهدی برای پاسداری از هویت تاریخی و تحقق «یزد پایدار»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلائیمقدم، در پیامی فرارسیدن هجدهم تیرماه، سالروز ثبت جهانی شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو را گرامی داشت.
در این پیام آمده است: هجدهم تیرماه، یادآور رویدادی جهانی و ماندگار در تاریخ دیار کهن یزد است؛ روزی که ارزشهای تاریخی، فرهنگی و معماری ایرانی-اسلامی این شهر در عرصه جهانی به رسمیت شناخته شد و نام یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو درخشید.
ثبت جهانی یزد تنها یک افتخار نیست، بلکه تعهدی بزرگ برای پاسداری از هویت تاریخی، معماری اصیل، فرهنگ غنی و شیوه زیست هوشمندانه مردمان این سرزمین است. امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم با بهرهگیری از دانش، مشارکت مردمی و برنامهریزی اصولی، ضمن حفاظت از بافت تاریخی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن و پایدار این شهر ارزشمند را فراهم کنیم.
در همین راستا، به دستور استاندار محترم و با برگزاری منظم جلسات ستاد راهبردی، برنامه «یزد پایدار» بهعنوان رویکردی راهبردی در مسیر توسعه استان، بر ایجاد توازن میان صیانت از میراث ارزشمند تاریخی، ارتقای زیرساختهای شهری، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای اسلامی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی تأکید دارد. تحقق این چشمانداز، مستلزم مشارکت همهجانبه مردم، همافزایی دستگاههای اجرایی و نقشآفرینی محوری شهروندان شریف یزد در مسیر توسعه پایدار استان است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند و تشکر از تمام کسانی که تلاش کردند ثبت جهانی یزد صورت پذیرد، از تمام شهروندان گرامی، دوستداران میراث فرهنگی به ویژه تشکل ها، کارشناسان و دستگاههای مسئول دعوت میکنم با همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت مؤثر، در مسیر صیانت از این سرمایه جهانی و تحقق اهداف برنامه «یزد پایدار» و ساختن آیندهای شایسته برای یزد عزیز، همراه و همگام باشند.
امروز یزد، جهانیست و متعلق به تمام دنیا، امیدوارم یزد جهانی، با حفظ اصالت و هویت تاریخی خود، همچنان به عنوان نماد فرهنگ، تمدن و توسعه پایدار ایران اسلامی در عرصه ملی و بینالمللی بدرخشد.
نظر شما