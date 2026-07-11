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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

تأکید معاون استاندار آذربایجان شرقی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید

تأکید معاون استاندار آذربایجان شرقی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید

تبریز- معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی پذیرفتنی نیست و مدیریت استان با تمام ظرفیت، حامی حفظ اشتغال، رفع موانع و تداوم صادرات برای ارزآوری کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی عصر شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: هدف اصلی این ستاد، حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و رفع چالش‌های پیش‌روی واحدهای صنعتی است تا چرخه تولید و اشتغال در استان متوقف نشود.

وی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: همکاری میان اصناف و دولت باعث شده است علی‌رغم فشارهای اقتصادی، روند تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه بدون خلل ادامه یابد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: تداوم صادرات کالاهای تولیدی برای ارزآوری کشور حیاتی است و مدیریت استان با تمام ظرفیت از این روند حمایت می‌کند. وی تصریح کرد: هرگونه مانع در مرزهای صادراتی، دغدغه استان است و انتظار می‌رود استان‌های مرزی برای رفع فوری این نارسایی‌ها تلاش مضاعفی داشته باشند.

روحی در پایان با اشاره به ضرورت رعایت مقررات ارزی توسط شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: در نشست امروز پرونده ۱۹ واحد تولیدی در حوزه‌های انرژی، بانکی، محیط زیست و مالیات بررسی و تصمیمات لازم برای گره‌گشایی از مشکلات این واحدها اتخاذ شد.

کد مطلب 6885159

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