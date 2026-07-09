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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

یک کیلو مواد مخدر از پراید وانت در نطنز کشف شد

یک کیلو مواد مخدر از پراید وانت در نطنز کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از کشف یک کیلوگرم تریاک از یک دستگاه پراید وانت خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه پراید وانت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو، یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و راننده خودرو را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: مشارکت و همکاری شهروندان در ارائه گزارش‌های مردمی، نقش مؤثری در شناسایی قاچاقچیان و مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر دارد.

کد مطلب 6883245

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