به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در آیین افتتاح طرح آموزش و صدور گواهینامه ویژه ۱۶ سالهها در شهرستان دشتی با قدردانی از مجموعه انتظامی، پلیس راهور و آموزشگاههای رانندگی اظهار کرد: شرایطی که امروز دولت برای اجرای این طرح فراهم کرده، در راستای کاهش تصادفات، ارتقای فرهنگ رانندگی و آموزش صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
فرماندار دشتی با اشاره به استقبال متقاضیان افزود: تاکنون ۷۰ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و انتظار داریم شرکتکنندگان پس از فراگیری آموزشهای لازم، به عنوان مروجان فرهنگ صحیح رانندگی در جامعه ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تصادفات استان به حوادث مرتبط با موتورسیکلت اختصاص دارد و راهکار اساسی کاهش این حوادث، آموزش صحیح، رعایت قوانین و استفاده ایمن از موتورسیکلت است.
فرماندار دشتی تصریح کرد: اگر میخواهیم میزان خسارتها، مصدومان و تلفات ناشی از تصادفات کاهش یابد، باید استفاده صحیح از موتورسیکلت را آموزش دهیم و فرهنگ رانندگی ایمن را در جامعه نهادینه کنیم.
وی بر استفاده از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: راکبان موتورسیکلت باید هنگام رانندگی حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند، زیرا این موضوع نقش مهمی در حفظ جان افراد و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث دارد.
فرماندار دشتی همچنین با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت، خواستار افزایش ظرفیت اجرای طرحهای آموزش و صدور گواهینامه در شهرستان شد.
ارتقای مهارت رانندگی
فرمانده انتظامی شهرستان دشتی نیز گفت: این آموزشگاه با هدف ترویج فرهنگ ترافیک، ارتقای مهارت رانندگی و کاهش تخلفات راهاندازی شده است.
سرهنگ محمد احمدی افزود: در حال حاضر دو آموزشگاه رانندگی در شهرستان فعال هستند و تاکنون شمار قابل توجهی از شهروندان در دورههای آموزشی ثبتنام کرده و موفق به دریافت گواهینامه شدهاند.
احمدی خاطرنشان کرد: سالانه افراد زیادی در اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند یا دچار آسیبهای جدی و قطع عضو میشوند و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و آموزش مستمر میتواند در کاهش این حوادث مؤثر باشد.
آیین افتتاح طرح آموزش و صدور گواهینامه ویژه ۱۶ سالهها در شهرستان دشتی با حضور رضا مقاتلی فرماندار دشتی، کشاورز معاون عمرانی فرماندار، سرهنگ محمد احمدی فرمانده انتظامی شهرستان، مسئولان پلیس راهور و جمعی از هنرجویان برگزار شد.
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