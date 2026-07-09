آمادگی صنعت برق برای مدیریت در شرایط بحرانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بکلو ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مانور سراسری برق اظهار کرد: با اجرای برنامههای مدیریت مصرف و تداوم همراهی مردم، تا زمانی که تقاضای مصرف از سقف پیشبینیشده فراتر نرود، هیچ محدودیتی در تامین برق مشترکان بخش خانگی اعمال نخواهد شد.
وی با تاکید بر آمادگی کامل وزارت نیرو و صنعت برق کشور برای مدیریت هرگونه شرایط بحرانی گفت: تمامی بخشهای صنعت برق اعم از تولید، انتقال و توزیع در آمادهباش کامل قرار دارند و خدمترسانی پایدار به مردم بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
حسن بکلو با اشاره به عملکرد صنعت برق در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع این شرایط، تمامی اکیپهای عملیاتی صنعت برق با آمادگی کامل در میدان حضور یافتند و با وجود آسیبدیدگی بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه برق کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، میانگین زمان رفع خاموشی و بازگشت شبکه به کمتر از ۵۰ دقیقه رسید.
وی افزود: در حالی که میانگین جهانی زمان بازیابی شبکه کمتر از ۶۰ دقیقه بهعنوان یک شاخص قابل قبول شناخته میشود، کارکنان صنعت برق کشور توانستند حتی در شرایط جنگی نیز با عملکردی جهادی، پایداری شبکه و تداوم خدمترسانی به مردم را حفظ کنند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه تمامی واحدهای وزارت نیرو در حوزههای تولید، انتقال و توزیع برق در آمادهباش کامل قرار دارند، تصریح کرد: در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی، صنعت برق از آمادگی لازم برای مدیریت شرایط و حفظ پایداری شبکه برخوردار است تا مردم هیچگونه نگرانی از بابت تامین برق نداشته باشند.
حسنبکلو در ادامه با تشریح برنامههای مدیریت مصرف برق در کشور گفت: سال گذشته با همراهی ارزشمند مشترکان، کاهش سه درصدی مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۳ محقق شد و امسال نیز هدفگذاری وزارت نیرو، کاهش پنج درصدی نیاز مصرف برق در مقایسه با سال گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی «مهتاب»، توسعه سامانههای هوشمندسازی، افزایش قابلیت کنترلپذیری شبکه و همکاری مردم در اجرای برنامههای مدیریت مصرف، موجب شده است تا امروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود چهار درصد از نیاز مصرف برق کشور کاهش یابد که این روند نقش موثری در حفظ پایداری شبکه داشته است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به وضعیت ناترازی برق کشور اظهار کرد: اگرچه سال گذشته ناترازی شبکه از نیمه فروردینماه آغاز شد، اما با اجرای برنامههای مدیریت مصرف، در حال حاضر امسال تا کنون با همراهی مردم و اجرای کامل برنامههای مدیریت مصرف؛ وضعیت شبکه پایدار است و ناترازی قابل توجهی در بخشهای مختلف وجود ندارد.
وی تاکید کرد: برآوردهای صنعت برق نشان میدهد تا زمانی که میزان تقاضای مصرف برق از مرز ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات فراتر نرود، هیچ محدودیتی در تأمین برق مشترکان بخش خانگی اعمال نخواهد شد و صنعت برق با تمام ظرفیت برای تأمین برق پایدار مردم تلاش خواهد کرد.
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