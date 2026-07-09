 ۴۰ رأس گوسفند خارج از شبکه توزیع در فریدن توقیف شد

سرهنگ جواد افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و دام در سطح شهرستان فریدن با جدیت در حال اجراست و پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت اقتصادی و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد می‌کند.

وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: مأموران انتظامی شهرستان فریدن حین گشت‌زنی فعال و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شده و بلافاصله دستور ایست صادر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن تصریح کرد: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو، ۴۰ رأس گوسفند را کشف کردند که بررسی‌ها نشان داد این محموله بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و خارج از ضوابط و شبکه رسمی توزیع دام در حال جابه‌جایی بوده است.

سرهنگ افشاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و راننده متخلف برای طی مراحل قانونی و سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس شهرستان فریدن به‌صورت شبانه‌روزی محورهای مواصلاتی را تحت کنترل دارد و اجازه نخواهد داد سودجویان با حمل و نقل غیرمجاز دام، چرخه عرضه و توزیع کالاهای اساسی را مختل کنند. از شهروندان نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه حمل‌ونقل کالاهای قاچاق، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.