نماینده لبنان: ایران به کشوری بزرگ تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن عزالدین» نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان در گفتگو با المسیره اعلام کرد که حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع قائد شهید امت بیانگر پایبندی ملت ایران به آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی است و تضمین‌کننده تداوم این مسیر در دهه‌های آینده خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد که ایران امروز به کشوری بزرگ و یکی از ارکان نظم منطقه‌ای تبدیل شده و این نظم باید به دست کشورهای منطقه و ملت‌های آن، به دور از هرگونه سلطه آمریکا و ناتو، شکل بگیرد.

عزالدین تصریح کرد:مقاومت در لبنان دستاوردهای استثنایی‌ای همچون آزادسازی [جنوب] در سال ۲۰۰۰ را محقق کرد، آن هم علیرغم تلاش‌های آمریکا برای تحمیل خواسته‌هایش و هم‌سو شدن برخی طرف‌های لبنانی با آن‌ها.

این نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان گفت: دولت لبنان به سمت مذاکرات مستقیمی رفته که در آن امتیازات بسیار زیادی از حاکمیت ملی داده شده است؛ این در حالی است که ایران این معادله را وضع کرده که تفاهم اسلام‌آباد بدون در نظر گرفتن لبنان به نتیجه نمی‌رسد.