حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این حوادث در مجموع ۱۳ نفر را راهی بیمارستان ها کرده است.

وی به انحراف از جاده پاترول کیلومتر ۱۵ محور آبسرد به ایوانکی اشاره کرد و ادامه داد: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی پراید کیلومتر ۶۹ محور سمنان- دامغان به عنوان دیگر حادثه مهم رانندگی اشارت داشت و افزود: به دو مصدوم حادثه امداد رسانی شد که یکی از آن ها توسط بالگرد به مراکز درمانی انتقال یافت.

درخشان با بیان اینکه به حادثه واژگونی سمند کیلومتر ۱۱ محور آرادان به سرخه امداد رسانی شده است، تصریح کرد: چهار حادثه دیده امداد های لازم را دریافت کردند.

وی به انحراف جاده و سقوط خودرو دنا در کانال کلیومتر ۱۵۰ محور قم- گرمسار اشاره کرد و توضیح داد: این حادثه مصدومیت سه نفر را رقم زده است.