پیشرفت ۷۸ درصدی شهرداری تهران در برنامه چهارم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، معیشت و رفاه کارکنان، یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی مدیریت شهری به شمار می‌رود که طی سال‌های اخیر بارها از سوی مدیران شهری مورد تأکید قرار گرفته و در کنار مباحثی همچون ارتقای بهره‌وری، ساماندهی نظام پرداخت، بهبود خدمات رفاهی و توسعه سرمایه انسانی، در دستور کار شهرداری تهران قرار داشته است.

در همین راستا، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در مناسبت‌های مختلف بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان تأکید کرده و «سلامت، امنیت شغلی، معیشت و آرامش خانواده کارکنان» را از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری دانسته است.

از سوی دیگر، مدیریت شهری معتقد است برنامه‌ریزی در حوزه سرمایه انسانی باید مبتنی بر اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای شهرداری باشد تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش یابد. بر همین اساس، بهبود معیشت کارکنان و اقدامات پیش‌بینی شده در این حوزه، از جمله محورهایی است که مورد توجه مدیران شهرداری قرار دارد.

در همین راستا، مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که برنامه جامع شهرداری تهران برای بهبود معیشت کارکنان چیست، گفت: ما برنامه‌ای داریم تا در شهرداری تهران دچار روزمرگی نشویم و شهرداری تهران در زمینه برنامه بلندمدت چهارم توسعه در حال حاضر ۷۸ درصد پیشرفت داشته، یعنی تهران بر اساس برنامه اداره می‌شود و در حوزه سرمایه انسانی نیز به همین شکل است.