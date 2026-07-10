به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای نماز جمعه شهر ابهر به مناسبتهای پیش رو از جمله روز عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: واقعه مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان، یکی از تلخترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که در جریان سیاست کشف حجاب رخ داد و نباید از حافظه تاریخی ملت ایران فراموش شود.
وی با بیان اینکه سیاست کشف حجاب با اجبار و زور به مردم تحمیل شد، اظهار کرد: مدافعان حجاب و عفاف در آن دوران برای دفاع از اعتقادات خود جان باختند و این حادثه نشان داد که حکومت وقت برای اجرای سیاستهای خود از خشونت نیز استفاده کرد.
امام جمعه ابهر افزود: از نگاه وی، بیحجابی و بیعفتی نتیجه یک روند فرهنگی و سیاسی تحمیلی بود و قدرتهای سلطهگر برای تضعیف بنیان خانواده و فرهنگ دینی جوامع، برنامهریزی گستردهای انجام دادهاند.
مرادپور در ادامه با اشاره به مراسم تشییع «رهبرشهید» اظهار کرد: حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید جلوهای از همبستگی ملی، دینی و تمدنی به شمار میرفت و نشان داد که پیوند مردم با آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی همچنان مستحکم است.
وی افزود: حضور پرشور مردم در ایران و همچنین برگزاری مراسمهای مشابه در عراق، جلوهای از همبستگی جهان اسلام بود و نشان داد که محبت و برادری میان مسلمانان، فراتر از مرزهای جغرافیایی است و این حضور گسترده سبب ناامیدی دشمنان و تقویت روحیه وحدت و همدلی در جامعه شد.
امام جمعه ابهر، حضور در چنین مراسمهایی را زمینهساز تقویت معنویت، توبه، بازگشت به خداوند و تحول روحی انسانها دانست و گفت: آثار این حضور را میتوان در تغییر نگرش و رفتار بسیاری از افراد مشاهده کرد.
وی به تبیین آثار و برکات فرهنگ شهادت پرداخت و اظهار کرد: شهادت، الگوسازی برای حقطلبان، هدایت گمراهان، تقویت روحیه آزادیخواهی، خودباوری، استقلال، شکستناپذیر شدن ملت، گسترش صفا، معنویت و نشاط انقلابی، استحکام روحیه بازماندگان، کاهش فتنه، نفاق و فساد، ماندگاری ارزشهای الهی و حفظ عزت و شرافت ملت در برابر دشمنان را به دنبال دارد.
مرادپور با بیان اینکه هر ملتی که فرهنگ شهادت را پاس بدارد، از عزت و سربلندی برخوردار خواهد بود، افزود: ملت ایران در طول سالهای گذشته با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت توانسته است در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کند.
وی با تأکید بر ضرورت وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، هوشیاری در برابر جنگ نرم، شناخت دشمن، حفظ وحدت، تقویت بصیرت، مقابله با تحریف حقایق و حرکت آگاهانه و ریشهای برای رفع آسیبهای فرهنگی و اجتماعی، از مردم خواست با تقویت ایمان، اخلاق، انسجام و مسئولیتپذیری، در مسیر حفظ ارزشهای دینی و ملی گام بردارند.
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