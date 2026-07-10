واژگونی خودرودر حوالی ارومیه یک فوتی و ۶ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در تشریح این حادثه اظهار کرد: امروز جمعه گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان وانت در سهراهی راژان به سمت کوه خلیل به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله با دریافت گزارش، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه مجموعا ۷ نفر دچار حادثه شده بودند که متاسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد و ۶ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات پیشبیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی تاکید کرد: استفاده از خودروهای باری نظیر نیسان وانت برای جابهجایی مسافر، بهویژه در جادههای روستایی و کوهستانی، خطرات بسیار زیادی به همراه دارد. این خودروها فاقد ایمنی لازم برای سرنشینان بوده و در صورت بروز کوچکترین حادثه، احتمال تلفات جانی را بهشدت افزایش میدهند.
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