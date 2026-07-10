حضور میلیونی در تشییع رهبری«رفراندومی» بر وفاداری ملت به ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام سجاد(ع) و گرامیداشت قیام مردم سیستان در خون‌خواهی حسینی، شهادت امام شهید را مصیبتی بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام خواند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با تأکید بر سیره امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) که پس از عاشورا با وجود تحمل سخت‌ترین مصیبت‌ها، هرگز به انزوا پناه نبردند و با روشنگری پیام عاشورا را تا ابد زنده نگه داشتند، تصریح کرد: ملت ایران نیز امروز باید با الگوگیری از آن بزرگواران، این حادثه تلخ را به فرصتی برای حضور پررنگ‌تر، مقاومت بیشتر و ادامه مقتدرانه مسیر انقلاب تبدیل کند.

وی حضور میلیونی مردم در آیین‌های وداع و تشییع پیکر امام شهید در تهران، قم و مشهد را جلوه‌ای کم‌نظیر از وفاداری به ولایت، آرمان‌های انقلاب و جبهه مقاومت دانست و افزود: مردم عراق نیز در نجف و کربلا با شکوه تمام ارادت خود را نشان دادند. این حضور گسترده که اقشار مختلف از پیر و جوان و حتی توان‌یابان را در بر داشت، چشم دشمنان را کور و دل دوستان را شاد کرد.

تشییع میلیونی؛ رفراندومی در برابر مدعیان و نمایش وحدت جبهه مقاومت

آیت‌الله محامی با اشاره به پیام‌های این حضور عظیم، تأکید کرد: نخستین پیام، تجدید بیعت با ولایت و رهبری بود و دومین پیام، نمایش وحدت و انسجام جبهه مقاومت در میدان نبرد و آیین تشییع بود.

وی سومین و مهم‌ترین پیام را مطالبه آشکار مردم برای خون‌خواهی و انتقام دانست و گفت: حرف همه مردم یک کلام بود؛ «انتقام». قصاص حکم قرآن است و کسی که به نقش خود در شهادت امام شهید اعتراف کرده، باید تقاص این جنایت را پس بدهد. چرا دشمنان با افتخار از شهادت سردار سلیمانی، سیدحسن نصرالله، هنیه و سنوار سخن می‌گویند و احساس ناامنی نمی‌کنند؟ باید هزینه این جنایت چنان سنگین شود که جرأت تکرار تهدید علیه رهبر جدید انقلاب را نداشته باشند.

امام جمعه زاهدان با انتقاد از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای همسایه، از ملت‌های اسلامی خواست برای قصاص این جانیان به پا خیزند.

استمرار دشمنی با آمریکا، غیرت دینی و پاسخی به مدعیان رفراندوم

وی در ادامه، چهارمین پیام حضور مردم را استمرار دشمنی با دولت استکباری آمریکا دانست و گفت: ما از کودتاها و حمایت از رژیم پهلوی تا امروز با آمریکا دشمنی داریم و اکنون پدرکشتگی آنان نیز بر این دشمنی افزوده شده است. شعار «مرگ بر آمریکا» نه علیه مردم آمریکا، بلکه علیه نظام استکباری است و با این پدرکشتگی، غیرت ملی اجازه خرید کالا از آمریکا را نمی‌دهد.

وی با انتقاد از برخی مسئولان که خرید جنس آمریکایی را بلامانع می‌دانند، این رویه را مصداق بی‌غیرتی خواند و نسبت به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در جامعه هشدار داد و بر نقش مردان در حفظ غیرت دینی و خانواده تأکید کرد.

آیت‌الله محامی پنجمین پیام حضور میلیونی را پاسخی قاطع به مدعیان برگزاری رفراندوم درباره نظام دانست و گفت: این حضور خود یک رفراندوم بود که نشان داد ملت ایران، به‌ویژه نسل جدید، همچنان بر عهد خود با امام راحل و رهبری استوارند.

وی در پایان، ششمین پیام را خطاب به مسئولان و نیروهای نظامی عنوان کرد و تأکید نمود که مردم خسته نشده‌اند، پس مسئولان نیز باید با اقتدار و روحیه انقلابی عمل کنند. دشمنان باید آرزوی تسلیم ملت ایران را با خود به گور ببرند، چرا که مردم به خوبی می‌دانند هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه تسلیم است.