به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین جابر عزیزی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، تشییع میلیونی امام شهید را رستاخیزی عظیم در جهان اسلام و نقطهعطفی در شکلگیری گفتمان جهانی خونخواهی از عاملان این جنایت خواند.
وی افزود: حضور بیسابقه و میلیونی مردم در داخل و خارج کشور، پیامی روشن به جهانیان مخابره کرد که جریان حقطلبی، مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی، نه تنها در ایران اسلامی پویا و زنده است، بلکه در فراسوی مرزها نیز با صلابت بیشتری مسیر خود را ادامه میدهد.
امام جمعه بیلهسوار در ادامه به دستاوردهای این حماسه مردمی اشاره کرد و آن را در عرصههایی چون اثبات حقانیت جمهوری اسلامی، ارتقای اعتبار و اقتدار ملی، خنثیسازی پروژههای چندینساله دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت و نظام، تحکیم وحدت و انسجام ملی، شکلگیری نفرت تاریخی نسبت به عاملان جنایت، تقویت جبهه مقاومت، الگوسازی برای آزادیخواهان جهان، بیمهشدن انقلاب اسلامی در برابر توطئههای دشمنان و تقویت روحیه مجاهدت ملی و تمدنی مؤثر دانست و تصریح کرد که پیام محوری این تشییع، خونخواهی و انتقام قاطع از قاتلان امام شهید است.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی با اشاره به تعرض دشمن در ایام تشییع امام شهید در عراق، این اقدام را نشانهای از اوج خباثت و دشمنی جبهه استکبار برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمن با این رفتار، بار دیگر ثابت کرد که به هیچ تفاهم و مذاکرهای پایبند نیست و برای نیل به اهداف پلید خود، از هیچ گونه تجاوز و جنایتی فروگذار نخواهد کرد.
وی با تأکید بر لزوم تحقق پیام این تشییع باشکوه، مقابله قاطع با دشمن را شرط اساسی صیانت از عزت و اقتدار امت اسلامی دانست و اظهار داشت: ملتهای مسلمان باید با الهام از آموزههای قرآن کریم، در برابر جبهه استکبار ایستادگی کرده و تا تحقق عدالت و مجازات عاملان این جنایت، هرگز از آرمان خونخواهی امام شهید دست برندارند.
امام جمعه بیلهسوار در بخش دیگری از سخنان خود، فرا رسیدن ۲۱ تیرماه، روز حجاب و عفاف را تبریک گفت و تشکیل «سازمان مستقل حجاب و عفاف» را راهکاری بنیادین برای ساماندهی این حوزه برشمرد و از مسئولان خواست تا با حمایتهای لازم، زمینه تحقق این مطالبه فرهنگی را فراهم آورند.
حجت الاسلام و المسلمین عزیزی در پایان، از ستاد گرامیداشت مراسم های مذهبی شهرستان به دلیل برگزاری برنامه فاخر «جاماندگان از تشییع» تشکر و قدردانی کرد.
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