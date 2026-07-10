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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تشییع میلیونی امام شهید رستاخیزی برای خون‌خواهی جهانی است

تشییع میلیونی امام شهید رستاخیزی برای خون‌خواهی جهانی است

بیله سوار- امام جمعه بیله‌سوار گفت: حضور کم‌نظیر میلیونی در تشییع امام شهید آغاز گفتمان جهانی خون‌خواهی از عاملان جنایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جابر عزیزی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، تشییع میلیونی امام شهید را رستاخیزی عظیم در جهان اسلام و نقطه‌عطفی در شکل‌گیری گفتمان جهانی خون‌خواهی از عاملان این جنایت خواند.

وی افزود: حضور بی‌سابقه و میلیونی مردم در داخل و خارج کشور، پیامی روشن به جهانیان مخابره کرد که جریان حق‌طلبی، مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی، نه تنها در ایران اسلامی پویا و زنده است، بلکه در فراسوی مرزها نیز با صلابت بیشتری مسیر خود را ادامه می‌دهد.

امام جمعه بیله‌سوار در ادامه به دستاوردهای این حماسه مردمی اشاره کرد و آن را در عرصه‌هایی چون اثبات حقانیت جمهوری اسلامی، ارتقای اعتبار و اقتدار ملی، خنثی‌سازی پروژه‌های چندین‌ساله دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت و نظام، تحکیم وحدت و انسجام ملی، شکل‌گیری نفرت تاریخی نسبت به عاملان جنایت، تقویت جبهه مقاومت، الگوسازی برای آزادی‌خواهان جهان، بیمه‌شدن انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان و تقویت روحیه مجاهدت ملی و تمدنی مؤثر دانست و تصریح کرد که پیام محوری این تشییع، خون‌خواهی و انتقام قاطع از قاتلان امام شهید است.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی با اشاره به تعرض دشمن در ایام تشییع امام شهید در عراق، این اقدام را نشانه‌ای از اوج خباثت و دشمنی جبهه استکبار برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمن با این رفتار، بار دیگر ثابت کرد که به هیچ تفاهم و مذاکره‌ای پایبند نیست و برای نیل به اهداف پلید خود، از هیچ گونه تجاوز و جنایتی فروگذار نخواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم تحقق پیام این تشییع باشکوه، مقابله قاطع با دشمن را شرط اساسی صیانت از عزت و اقتدار امت اسلامی دانست و اظهار داشت: ملت‌های مسلمان باید با الهام از آموزه‌های قرآن کریم، در برابر جبهه استکبار ایستادگی کرده و تا تحقق عدالت و مجازات عاملان این جنایت، هرگز از آرمان خون‌خواهی امام شهید دست برندارند.

امام جمعه بیله‌سوار در بخش دیگری از سخنان خود، فرا رسیدن ۲۱ تیرماه، روز حجاب و عفاف را تبریک گفت و تشکیل «سازمان مستقل حجاب و عفاف» را راهکاری بنیادین برای ساماندهی این حوزه برشمرد و از مسئولان خواست تا با حمایت‌های لازم، زمینه تحقق این مطالبه فرهنگی را فراهم آورند.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی در پایان، از ستاد گرامیداشت مراسم های مذهبی شهرستان به دلیل برگزاری برنامه فاخر «جاماندگان از تشییع» تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 6884029

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