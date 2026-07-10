به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محرم مصوری در خطبههای نماز جمعه بردسکن، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع)، اظهار کرد: پس از شهادت امام حسین (ع)، رسالت حضرت زینالعابدین (ع) و حضرت زینب (س) زنده نگه داشتن پیام عاشورا بود و امروز نیز همه مردم وظیفه دارند راه امام شهید را با جهاد تبیین، بصیرت و حفظ وحدت ادامه دهند.
وی افزود: دشمن گمان میکرد با تبلیغات و اقدامات خود میتواند مردم را از آرمانهای انقلاب جدا کند، اما حضور باشکوه ملت در مراسم تشییع، این تصور را باطل کرد.
مصوری با بیان اینکه قرآن کریم شهادت را اوج پیروزی میداند، تصریح کرد: خون شهدا هرگز موجب خاموش شدن راه حق نمیشود، بلکه دامنه نفوذ و اثرگذاری انقلاب را گسترش میدهد و ملتهای آزاده جهان را بیدار میکند.
امام جمعه موقت بردسکن خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم و مهمانان خارجی در آیین تشییع رهبر شهید، جلوهای از تأثیر جهانی فرهنگ ایثار و مقاومت بود.
وی با تأکید بر اینکه امروز رسالت ملت ایران پاسداری از خون شهدا و ادامه مسیر عزت و استقلال است، گفت: نیروهای مسلح، مسئولان و آحاد مردم باید با حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنند.
وی همچنین با اشاره به ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب، حجاب را سنگری مهم در برابر جنگ فرهنگی دشمن دانست و بر ترویج این ارزش اسلامی در جامعه تأکید کرد.
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