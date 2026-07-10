مکتب و آرمان امام شهید برای آزادگان جهان زنده و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاشمرکه در امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد اظهار کرد: خلق حماسه تاریخی تشییع، رویدادی بی‌نظیر در تاریخ اسلام بود که با حضور باشکوه مردم، پیام روشن و شفافی را به جهانیان مخابره کرد.

وی با بیان اینکه شهدا هرگز نمی‌میرند، تصریح کرد: شهید قائد ما زنده‌اند؛ هم روح آنان زنده است و به مردم یاری می‌رساند و هم مکتبی که با خون خود امضا کرده‌اند، همچنان زنده و پویاست.

وی ادامه داد: این خون‌های پاک، سیلی خروشان است که قرار است بنیان دشمن را برکند، ریشه ظلم را از میان بردارد و همه ما را برای مبارزه با ستم شعله‌ور کند؛ زیرا باید ریشه ستمکارانی که مانع تحقق عدالت در جهان هستند، خشکانده شود.

حجت الاسلام طاهری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این هدف بزرگ محقق شود، باید یزید زمان را بشناسیم و امروز شرایط، همان شرایطی است که امام حسین (ع) مدینه را ترک کرد و به سوی مردمی حرکت کرد که اعلام وفاداری کرده بودند تا شاید بتوان در کنار آنان در برابر یزید ایستاد و امروز نیز باید در برابر ترامپ و نتانیاهو ایستاد.

وی تأکید کرد: هیچ راه دیگری وجود ندارد و مسئولان کشور راه‌های مختلفی را آزمودند؛ تلاش کردند با دشمن گفت‌وگو کنند، او را نصیحت کنند، پیامدهای اقداماتش را برایش تبیین کنند و ایران را به‌عنوان کشوری مقتدر معرفی کنند تا از موضع قدرت، شرایطی را بر دشمن تحمیل کنند و او را به ترک مخاصمه وادار سازند، اما دشمن چنین نکرد.

امام جمعه کاشمر گفت: دشمن اساساً ایران قدرتمند را نمی‌خواهد؛ به‌ویژه ایرانی که حامی مظلومان جهان باشد و آنان کشوری را که بتواند الگوی ایستادگی در برابر ظلم باشد، برنمی‌تابند و همین موضوع را برای خود خطر می‌دانند.

وی افزود: از همین رو، هر کسی که بخواهد آرامش واقعی را بر جهان حاکم کند، باید از خون‌خواهی امام سخن بگوید و انتقام خون رهبر شهید را فریاد بزند؛ و از امروز هیچ نقطه‌ای از جهان برای نتانیاهو و ترامپ از امنیت و آرامش واقعی برخوردار نخواهد بود.