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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲

قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید

قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید

لاهیجان- قرار شبانه مردم لاهیجان در خونخواهی امام امت به شب صد و سی و دوم رسید.

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فیلم: محمد صادق غلامی

کد مطلب 6884291

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