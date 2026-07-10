https://mehrnews.com/x3cxgL ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6884291 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید لاهیجان- قرار شبانه مردم لاهیجان در خونخواهی امام امت به شب صد و سی و دوم رسید. دریافت 10 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6884291 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع خونخواهی مردم زاهدان در شب ۱۳۱ اقامه نماز لیلة الدفن برای رهبر شهید در لاهیجان حماسه حضور زابلیها در شب ۱۳۱ اجتماع چابهاریها در خونخواهی از رهبر شهید موج صد و سی و دوم حضور لنگرودیها در سنگر خیابان برچسبها لاهیجان تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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