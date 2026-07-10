اولین برد والیبال نشسته برای تکرار قهرمانی جهان/ لهستان مغلوب ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان از امروز (جمعه ١٩ تیر) با حضور ١٦ تیم در هر یک از بخش مردان و زنان آغاز شد.

در بخش مردان، تیم ملی والیبال نشسته ایران برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف لهستان رفت و موفق به شکست ٣ بر یک این تیم شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران که در گروه چهارم قرار دارد، روز شنبه دومین دیدار خود در این مسابقات را برابر بوسنی برگزار خواهد کرد.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان با غلبه بر بوسنی در دیدار نهایی، قهرمان جهان شدند و تک سهمیه مسابقات برای بازی های پارالمپیک پاریس را از آن خود کردند.

بدترتیب تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع فهرمانی وارد مسابقات قهرمانی جهان شده اند، در پایان این دوره مسابقات هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ٢٠٢٨ می شوند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران ١١ مدال شامل ٨ طلا، یک نقره و ٢ برنز از حضور در ادوار مختلف مسابقات قهرمانی جهان دارد.