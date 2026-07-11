بدرقه‌ میلیونی قائد شهید امت، لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در بیانیهای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق برای خلق حماسه بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب تأکید کردند: بدرقه میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوهگوییهای آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمینهای اشغالی است.
متن بیانیه به این شرح است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
نهضت حسینی که با انقلاب خمینی کبیر و زعامت قائد شهید امت رضوانالله علیهما ادامه یافت، همواره با محوریت مردم آزاده و حقطلبی که ظلم را بر نمیتافتند و عاشورا و بانگ هیهات مناالذله را طنین صدای خود نمودهاند در دنیا شناخته شده است و بعثت این مردم به وعدهی رهبر شهیدمان حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای به دنیا نشان داد که شکست در مسیر حقطلبی و ظلمستیزی وجود ندارد. مبارزه علیه ظلم، عاقبتش یا پیروزی است و یا شهادت که فوز عظیم است.
در هفته گذشته مردم ایران و عراق دنیا را مبهوت کردند. بدرقه میلیونی و مستمر چندینروزه پیکر قائد امت در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهدالرضا علیهالسلام بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوهگوییهای آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقهی عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمینهای اشغالی است.
ما نمایندگان ملت شریف ایران، بهپاس قدردانی از این شور و شعور و حماسه و به احترام بصیرت و قدرشناسی مردم آزادهی دو کشور و ملتدوست، ایران و عراق و سایر آزادگان جهان تمامقد میایستیم. خدمت به این مردم، افتخاری است که باید بیش از گذشته قدردان آن باشیم و برای آن تلاش کنیم.
ضمن قدردانی صمیمانه از این امت عزیز و فهیم، سپاسگزار تلاشهای برگزارکنندگان این مراسم تاریخی شامل ستاد برگزاری، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، خدماتی و بهداشتی و نیز حمایتهای دولت محترم عراق، علما و بیوت مراجع عظام تقلید، حشدالشعبی قهرمان و سایر تلاشگرانِ خلق این حماسه بویژه مواکب مردمی در ایران و عراق، هستیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
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