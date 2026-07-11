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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای؛

بدرقه‌ میلیونی قائد شهید امت، لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت

بدرقه‌ میلیونی قائد شهید امت، لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق، تأکید کردند: بدرقه‌ میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مردم ایران و عراق برای خلق حماسه بدرقه میلیونی رهبر شهید انقلاب تأکید کردند: بدرقه‌ میلیونی پیکر قائد امت بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه‌گویی‌های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه‌ عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین‌های اشغالی است.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نهضت حسینی که با انقلاب خمینی کبیر و زعامت قائد شهید امت رضوان‌الله علیهما ادامه یافت، همواره با محوریت مردم آزاده و حق‌طلبی که ظلم را بر نمی‌تافتند و عاشورا و بانگ هیهات مناالذله را طنین صدای خود نموده‌اند در دنیا شناخته شده است و بعثت این مردم به وعده‌ی رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای به دنیا نشان داد که شکست در مسیر حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی وجود ندارد. مبارزه علیه ظلم، عاقبتش یا پیروزی است و یا شهادت که فوز عظیم است.

در هفته گذشته مردم ایران و عراق دنیا را مبهوت کردند. بدرقه‌ میلیونی و مستمر چندین‌روزه پیکر قائد امت در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهدالرضا علیه‌السلام بیش از همیشه لرزه بر اندام قاتلان مردم ایران انداخت و استیصال و یاوه‌گویی‌های آنان از سر ناچاری و اضطراب، گواه رسیدن پیام این بدرقه‌ی عظیم به کاخ ظلم واشنگتن و سرزمین‌های اشغالی است.

ما نمایندگان ملت شریف ایران، به‌پاس قدردانی از این شور و شعور و حماسه و به احترام بصیرت و قدرشناسی مردم آزاده‌ی دو کشور و ملت‌دوست، ایران و عراق و سایر آزادگان جهان تمام‌قد می‌ایستیم. خدمت به این مردم، افتخاری است که باید بیش از گذشته قدردان آن باشیم و برای آن تلاش کنیم.

ضمن قدردانی صمیمانه از این امت عزیز و فهیم، سپاسگزار تلاش‌های برگزارکنندگان این مراسم تاریخی شامل ستاد برگزاری، نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی، خدماتی و بهداشتی و نیز حمایت‌های دولت محترم عراق، علما و بیوت مراجع عظام تقلید، حشدالشعبی قهرمان و سایر تلاشگرانِ خلق این حماسه بویژه مواکب مردمی در ایران و عراق، هستیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6884822
زهرا علیدادی

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