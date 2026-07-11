ارتقای زیرساخت ارتباطی مسیر سنندج–مریوان برای اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حیدری عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کردستان اظهار کرد: در پی پیگیری‌های استاندار کردستان با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخواست‌های استان برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مسیرهای منتهی به مرز باشماق مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: تجهیزات مورد نیاز برای ارتقای پوشش شبکه در مسیر سنندج به مریوان تأمین شده و بخشی از عملیات نصب و آزمایش آن انجام گرفته است.

وی یادآور شد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این تجهیزات به صورت خودکار و بدون نیاز به تنظیمات خاص روی تلفن همراه کاربران فعال می‌شود، هرچند نتیجه نهایی پس از انجام آزمایش‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اختلال ارتباطات در زمان قطعی برق، گفت: تأمین باتری‌های پشتیبان برای سایت‌های ارتباطی در اولویت قرار گرفته و تاکنون هشت سری باتری وارد استان شده است که با اولویت مسیر سنندج ـ مریوان نصب خواهند شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان همچنین از پیگیری طرح حمایت وزارت ارتباطات برای جابه‌جایی زائران خبر داد و گفت: اصل اجرای این طرح مورد تأیید قرار گرفته و تنها تعیین اپراتور مجری آن باقی مانده است که پس از نهایی شدن، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

ضرورت تعیین محل مشخص برای بازگشت زائران در شهر کربلا

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان نیز در این جلسه با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، بر ضرورت تعیین محل مشخص برای بازگشت زائران در شهر کربلا تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های گذشته، نبود یک مکان شناخته‌شده برای استقرار و بازگشت زائران بود که موجب سردرگمی برخی از مسافران می‌شد.

شهرام شکری افزود: پیشنهاد استان این است که محل استقرار زائران کردستان با استان آذربایجان غربی به صورت مشترک تعیین شود تا علاوه بر شناخته‌شدن بهتر این محل، خدمات‌رسانی و هدایت زائران نیز با سهولت بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان خاطرنشان کرد: تجربه سال گذشته نشان داد استقرار زائران در محدوده عمود ۵۷ از نظر دسترسی مناسب بود، اما به دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب، برخی زائران در یافتن محل با مشکل مواجه شدند.

شکری تأکید کرد: در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها با سفارت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان عراقی، این مشکل نیز برطرف خواهد شد تا زائران کردستانی در ایام اربعین با سهولت بیشتری از خدمات حمل‌ونقل و اسکان بهره‌مند شوند.