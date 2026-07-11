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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

دمای هوا در اغلب نقاط لرستان افزایش می‌یابد

دمای هوا در اغلب نقاط لرستان افزایش می‌یابد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: دمای هوا در اغلب نقاط این استان افزایش می‌یابد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا روز چهارشنبه برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پدیده غالب آسمان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در این بازه زمانی سرعت وزش باد به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش می‌یابد و در برخی نقاط به بازه قابل‌ملاحظه می‌رسد.

مرادپور، عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی طی امروزوفردا باتوجه‌به استقرار توده هوای گرم، دماها در اغلب نقاط افزایش می‌یابد، لذا پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه است، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 6885073

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