به گزارش خبرنگار مهر، موضوع رسیدگی به وضعیت منازل آسیب‌دیده محله ملازینال و جنگ رمضان، یکی از محورهای سیصد و سی‌وچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز بود که در آن اعضای شورا بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول، تسریع در روند بازسازی و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده تأکید کردند.

داود امیرحقیان، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به وضعیت برخی واحدهای آسیب‌دیده اظهار کرد: باید علت پرداخت نشدن ودیعه اسکان به تعدادی از خانوارهایی که امکان سکونت در منازل خود را ندارند، به صورت شفاف اعلام شود تا برای رفع مشکلات آنان تصمیم‌گیری شود.

علیرضا نوای باغبان نیز با تأکید بر لزوم تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های اجرایی گفت: قوانین بالادستی، وظایف هر یک از دستگاه‌ها را در حوزه بازسازی، اسکان و جابه‌جایی آسیب‌دیدگان مشخص کرده است و همه نهادهای مسئول باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر باید محور هماهنگی و تصمیم‌گیری در این زمینه باشد، افزود: لازم است جلسات تخصصی با حضور همه دستگاه‌های مسئول برگزار شود تا تصمیمات با نگاه کارشناسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.

روح‌الله رشیدی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تبریز، نیز خواستار ارائه گزارش‌های شفاف از روند اجرای مصوبات مربوط به ملازینال شد و گفت: شهرداری باید موانع، چالش‌ها و اقدامات انجام‌شده را به صورت مستمر به شورا گزارش کند تا در صورت نیاز، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی این پروژه افزود: مسئولان استانی باید درباره نحوه تأمین اعتبارات و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح، پاسخ روشنی ارائه کنند، زیرا با نزدیک شدن فصل سرما، هرگونه تأخیر در اجرای پروژه می‌تواند مشکلات بیشتری برای ساکنان ایجاد کند.

اسماعیل چمنی نیز با تأکید بر لزوم حمایت از آسیب‌دیدگان ملازینال اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات ساکنان این محله نباید با وقفه همراه شود و لازم است دولت با اختصاص تسهیلات و حمایت‌های لازم، زمینه ساماندهی این منطقه را فراهم کند.

وی همچنین خواستار شناسایی سایر محلات پرخطر تبریز شد و گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارائه تسهیلات حمایتی می‌تواند از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

یاسین بجانی نیز با قدردانی از اقدامات شهرداری در اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده، بر لزوم تبدیل این حادثه به فرصتی برای ساماندهی اصولی محله ملازینال تأکید کرد.

در ادامه، غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، از تعیین بنیاد مسکن به عنوان مجری احداث واحدهای مسکونی در شهرک جوانان خبر داد و گفت: نقشه‌های پروژه به تصویب رسیده و عملیات آماده‌سازی در حال انجام است.

وی افزود: از مدیرکل بنیاد مسکن برای حضور در شورای شهر دعوت خواهد شد تا روند اجرای پروژه با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم شتاب گیرد.

احمدی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر تبریز روند اجرای این طرح را تا زمان احداث حدود سه هزار واحد مسکونی و تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای واجد شرایط به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.