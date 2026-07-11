به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از فیلم های پربازیگر امسال است که قرار است از چهارشنبه ۲۴ تیر در سینماها اکران شود.

در آستانه اکران این فیلم از پوستر آن با طراحی عرفان بهکار رونمایی شد.

امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسندگان: سروش صحت، ایمان صفایی، مدیر فیلمبرداری: سینا کرمانی زاده، تدوین: خشایار موحدیان، الهه ایزدی، مدیران تولید: سید علی ساداتیان، علیرضا شایسته، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، طراح لباس: الهام معین، طراح گریم: عظیم فراین، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، مدیر صدابرداری: سعید زند، موسیقی: کریستف رضاعی، فیلمبردار: پویا اقبالی، دستیار اول کارگردان: حسن نوری، منشی صحنه: دنیا راد، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی، جلوه های ویژه بصری: کامیار شفیع پور، جانشین تولید: علیرضا کفایتی |عکاس: آزاده امیرخان، فیلمبردار پشت صحنه: علی بیات، دستیار تدوین: مهدخت ملکی، روابط عمومی: معین منصوری، طراح پوستر: عرفان بهکار.