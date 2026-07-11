  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

ارتش برای رفع گره‌های ترافیکی سنندج پای کار آمد

ارتش برای رفع گره‌های ترافیکی سنندج پای کار آمد

سنندج- فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با تأکید بر همراهی ارتش در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: ارتش با تمام ظرفیت در کنار مدیریت استان برای کاهش مشکلات ترافیکی سنندج قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جابر آباد زردشتی شامگاه شنبه در این مراسم با اشاره به پیگیری‌های مستمر استاندار کردستان برای رفع مشکلات زیرساختی استان، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مدیریت استان، تعریض دیوار پادگان و رفع گره ترافیکی این محور بود که امروز وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: ارتش همواره خود را همراه مردم می‌داند و در اجرای طرح‌های عمرانی که به بهبود رفاه شهروندان منجر شود، با تمام توان در کنار مدیریت استان و شهرداری خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای این پروژه بتواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر سنندج را برطرف کرده و زمینه تسهیل تردد شهروندان را فراهم کند.

ترافیک؛ مهم‌ترین چالش شهر سنندج

فرماندار سنندج نیز در این مراسم با بیان اینکه ترافیک مهم‌ترین مشکل کنونی این شهر است، گفت: توسعه معابر و اجرای پروژه‌های عمرانی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش بار ترافیکی و بهبود عبور و مرور در سطح شهر به شمار می‌رود.

غریب سجادی با اشاره به اهمیت پروژه تعریض بلوار ارتش افزود: این مسیر به دلیل وجود دیوار پادگان سال‌ها با محدودیت مواجه بود و همکاری ارتش در اجرای این طرح، اقدامی مؤثر برای توسعه شهری و پاسخ به مطالبات شهروندان است.

وی همچنین به دیگر طرح‌های عمرانی از جمله محور شیخان اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر روان‌سازی ترافیک، موجب ارتقای خدمات شهری و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.

تملک ۳۳ پلاک برای توسعه معابر

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه معابر شهری اظهار کرد: اجرای طرح‌های تعریض و بازگشایی مسیرها، به‌ویژه در محدوده‌های بافت فرسوده، نقش مهمی در افزایش کارآمدی شبکه حمل‌ونقل شهری دارد.

فرزاد زارعی افزود: مدیریت شهری در سال‌های گذشته و دوره فعلی اقدامات متعددی برای اجرای این طرح‌ها انجام داده و از حدود ۳۰۰ پلاک مورد نیاز، تاکنون ۳۳ پلاک تملک شده است.

زارعی تکمیل رینگ ترافیکی سنندج، بازگشایی محور شیخان و ادامه بلوار کردستان را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها در گذشته توافقاتی انجام شده بود که به نتیجه نرسید، اما امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای آنها در آینده نزدیک فراهم شود.

کد مطلب 6885206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها