به گزارش خبرنگار مهر، امیر جابر آباد زردشتی شامگاه شنبه در این مراسم با اشاره به پیگیریهای مستمر استاندار کردستان برای رفع مشکلات زیرساختی استان، اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مدیریت استان، تعریض دیوار پادگان و رفع گره ترافیکی این محور بود که امروز وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: ارتش همواره خود را همراه مردم میداند و در اجرای طرحهای عمرانی که به بهبود رفاه شهروندان منجر شود، با تمام توان در کنار مدیریت استان و شهرداری خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد اجرای این پروژه بتواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر سنندج را برطرف کرده و زمینه تسهیل تردد شهروندان را فراهم کند.
ترافیک؛ مهمترین چالش شهر سنندج
فرماندار سنندج نیز در این مراسم با بیان اینکه ترافیک مهمترین مشکل کنونی این شهر است، گفت: توسعه معابر و اجرای پروژههای عمرانی از مهمترین راهکارهای کاهش بار ترافیکی و بهبود عبور و مرور در سطح شهر به شمار میرود.
غریب سجادی با اشاره به اهمیت پروژه تعریض بلوار ارتش افزود: این مسیر به دلیل وجود دیوار پادگان سالها با محدودیت مواجه بود و همکاری ارتش در اجرای این طرح، اقدامی مؤثر برای توسعه شهری و پاسخ به مطالبات شهروندان است.
وی همچنین به دیگر طرحهای عمرانی از جمله محور شیخان اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژهها علاوه بر روانسازی ترافیک، موجب ارتقای خدمات شهری و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
تملک ۳۳ پلاک برای توسعه معابر
رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه معابر شهری اظهار کرد: اجرای طرحهای تعریض و بازگشایی مسیرها، بهویژه در محدودههای بافت فرسوده، نقش مهمی در افزایش کارآمدی شبکه حملونقل شهری دارد.
فرزاد زارعی افزود: مدیریت شهری در سالهای گذشته و دوره فعلی اقدامات متعددی برای اجرای این طرحها انجام داده و از حدود ۳۰۰ پلاک مورد نیاز، تاکنون ۳۳ پلاک تملک شده است.
زارعی تکمیل رینگ ترافیکی سنندج، بازگشایی محور شیخان و ادامه بلوار کردستان را از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: برای اجرای این پروژهها در گذشته توافقاتی انجام شده بود که به نتیجه نرسید، اما امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه اجرای آنها در آینده نزدیک فراهم شود.
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