https://mehrnews.com/x3cxFP ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6885225 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ صدوسی و سومین حضور پرشور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو صدوسی و سومین حضور پرشور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6885225 کپی شد مطالب مرتبط شب صد و سی و دوم ایستادگی و مقاومت مردم محلات صد و سی و دومین شب حمایت مردم شازند از ولایت فقیه صد و سی و دومین شب میدان داری مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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