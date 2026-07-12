https://mehrnews.com/x3cy6D ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۴ کد مطلب 6886294 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۴ شب صد و سی و چهارم تجمع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری محلات- در این ویدئو شب صد و سی و چهارم تجمع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6886294 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه صدوسی و سومین حضور پرشور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب قرار ۱۳۳ مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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