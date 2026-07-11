به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی شامگاه شنبه در آیین بزرگداشت آقای شهید ایران که در مسجد انقلاب ساوه برگزارشد، با تبیین جایگاه ولایت فقیه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاهی قرار گرفته که به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شود.

وی افزود: این اقتدار، نتیجه هدایت‌های حکیمانه و مدیریت راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف است.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش رهبری در عبور کشور از مقاطع حساس، افزود: دشمنان طی سال‌های گذشته با بهره‌گیری از انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی تلاش کردند مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند، اما با تدابیر رهبر شهید انقلاب و ایستادگی ملت، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری ناکام ماند و امروز جمهوری اسلامی از توان بازدارندگی قابل توجهی برخوردار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قدرت بازدارندگی ایران صرفاً به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، هسته‌ای، پزشکی، صنایع دفاعی و به‌ویژه توان موشکی، نشان‌دهنده حرکت مستمر ایران در مسیر خودکفایی و اقتدار ملی است؛ مسیری که با هدایت‌های رهبر شهید و تلاش متخصصان داخلی به نتایج ارزشمندی رسیده است.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: دستیابی جمهوری اسلامی به فناوری‌های پیشرفته و دستیابی به سطوح بالای دانش هسته‌ای و سایر حوزه‌های راهبردی، بیانگر آن است که سیاست‌های کلان نظام در تقویت بنیان‌های علمی و دفاعی، با موفقیت دنبال شده و دشمنان نتوانسته‌اند با فشار و تحریم، مانعی بر سر راه پیشرفت کشور ایجاد کنند.

وی با اشاره به جایگاه جبهه مقاومت در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بیان کرد: حمایت از محور مقاومت، بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی در مقابله با زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری و رژیم صهیونیستی است و این رویکرد، موجب افزایش عمق راهبردی ایران و ارتقای امنیت ملی شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر دشمنان، گفت: گرفتن حق و انتقام از متجاوزان، یک هنجار قرآنی است و آموزه‌های اسلامی مسلمانان را به دفاع از حقوق خود و مقابله با ظلم و تجاوز فرا می‌خواند.

وی با استناد به آموزه‌های عاشورا و شعار «یا لثارات الحسین»، افزود: ملت ایران همواره نشان داده است که در برابر ظلم و جنایت سکوت نخواهد کرد و نظام اسلامی نیز با تکیه بر مبانی دینی، انقلابی و قرآنی، راهبرد خود را در دفاع از حقوق ملت و پاسخ به اقدامات دشمنان دنبال خواهد کرد.

آیت‌الله خاتمی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت، تبعیت از ولایت و تقویت روحیه مقاومت تأکید کرد و گفت: وحدت ملی، انسجام داخلی و اعتماد به ظرفیت‌های بومی، مهم‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی برای استمرار مسیر پیشرفت و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.