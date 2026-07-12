خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هنر در هر جامعهای به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشهای اجتماعی شناخته میشود و جایگاه آن در میان جوامع مختلف، همواره نقشی غیرقابلانکار در شکلگیری هویت جمعی و ترویج حس تعلق به سرزمین داشته است؛ در این میان، حوزه هنر با دارا بودن ظرفیتهای گسترده در عرصههای مختلف از جمله تجسمی، نمایشی، موسیقی و فیلم، میتواند بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای نهفته در جامعه فراهم آورد.
با توجه به نقش بیبدیل هنر در پویایی فرهنگی، حمایت از هنرمندان و ایجاد زیرساختهای مناسب برای فعالیتهای هنری، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اساسی به شمار میرود؛ تجربه سالهای اخیر نیز نشان داده است که در شرایط بحرانی و روزهای سخت، هنر توانسته نقش مؤثری در امیدآفرینی و کاهش فشارهای روانی بر جامعه ایفا کند.
باید گفت، توسعه و تداوم فعالیتهای هنری در استان، بدون حمایت جدی و مستمر از سوی نهادهای متولی، امری دشوار به نظر میرسد و نیاز است که با برنامهریزی دقیق و اعتبارات کافی، بسترهای لازم برای خلق آثار فاخر و ماندگار فراهم شود؛ همچنین آموزش و پرورش استعدادهای جوان در حوزه هنر، یکی از محورهای اساسی در این مسیر است که میتواند آیندهای درخشان برای هنر استان رقم بزند.
در ادامه، آنچه بیش از هر چیز در این مسیر حائز اهمیت است، نگاه بلندمدت و راهبردی به مقوله هنر به عنوان یک سرمایه اجتماعی و فرهنگی است و بیتردید، حمایت از این عرصه، سرمایهگذاری برای ساخت جامعهای پویاتر، با نشاطتر و آگاهتر خواهد بود و میتواند به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در سیاستگذاریهای فرهنگی مدنظر قرار گیرد.
ظرفیتهای بالای استان ایلام در حوزه فرهنگ و هنر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه ارزشمند هنر و رسانه در جامعه امروز، اظهار داشت: زبان هنر، توانایی اثرگذاری دوچندانی در تقویت حس اتحاد و همبستگی در میان مردم دارد و اهالی فرهنگ و هنر میتوانند با تولید آثار فاخر و محتواهای امیدآفرین، نقش خود را در کاهش تنشهای اجتماعی و تقویت همدلی ایفا کنند.
علی هلشی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان ایلام در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: نویسندگان، شاعران، هنرمندان و اصحاب رسانه، وظیفهای بزرگ و تاریخی بر عهده دارند و میتوانند با بهرهگیری از ابزارهای هنری و رسانهای، در شرایط کنونی که دشمن با هجمههای روانی و تبلیغاتی، به دنبال تضعیف روحیه جامعه است، با تولید محتواهای وحدتآفرین و مبتنی بر واقعیت، نقش تعیینکنندهای در تقویت جبهه فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تصریح کرد: هنر، علاوه بر جنبه زیباییشناختی، ابزاری قدرتمند برای انتقال ارزشهای دینی، ملی و انقلابی است و میتواند به عنوان پل ارتباطی میان نسلها و اقشار مختلف جامعه عمل کند و در این مسیر، حمایت از هنرمندان و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی، از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
هلشی با قدردانی از تلاشهای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، بر لزوم همراهی و همدلی همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای اعتلای جایگاه هنر و فرهنگ در استان تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و مشارکت همه کنشگران این عرصه، شاهد تقویت هرچه بیشتر وفاق ملی و همبستگی اجتماعی در جامعه باشیم.
جشنوارههای فیروزه و رازان؛ گامی در مسیر توسعه فرهنگی ایلام
معاون امور فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حوزه هنر و فرهنگ در توسعه همهجانبه استان، گفت: این حوزه نقشی کلیدی در تقویت هویت فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی دارد و حمایت از فعالیتهای فرهنگی را سرمایهگذاری برای آیندهای پویاتر دانست.
یونس قیطانی با اشاره به تقویم فرهنگی و رسانهای این اداره کل در سال ۱۴۰۵، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، برنامههای شاخصی در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها، برگزاری جشنواره «فیروزه» با محوریت کالاهای فرهنگی است؛ جشنوارهای که سال گذشته با ثبت هفتصد و پنج اثر، مقام نخست کشور را برای استان به ارمغان آورد و امسال نیز فرآیند جذب آثار آن آغاز شده است.
معاون امور فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در ادامه از برگزاری جشنواره «رازان» در حوزه داستاننویسی برای رده سنی بزرگسالان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف صیانت از زبان مادری، تقویت ادبیات کردی و حمایت از مؤلفان، ناشران و فعالان حوزه زبان و ادبیات محلی استان طراحی شده است.
قیطانی همچنین از برگزاری جشنواره کتاب سال استان پس از دو سال وقفه خبر داد و افزود: خوشبختانه در دو سال گذشته، استان ایلام با تولید بیش از چهارصد عنوان کتاب، رکورد جدیدی در حوزه نشر ثبت کرده است و این ظرفیت بالای تولیدات مکتوب، بستر مناسبی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد فراهم کرده است.
وی در پایان با اشاره به تنوع و تکثر آثار تولیدشده در استان، ابراز امیدواری کرد: امسال در همه حوزههای فرهنگی، شاهد حضور برگزیدگانی از ایلام در سطح ملی باشیم و از همه فعالان و کنشگران حوزه فرهنگ، زبان و ادبیات دعوت کرد تا با مشارکت در این رویدادها، نقش خود را در اعتلای فرهنگ استان ایفا کنند.
همانگونه که هنر، آیینه تمامنمای فرهنگ و هویت هر جامعهای است، حمایت از آن نیز تضمینکننده تداوم نشاط، امید و همبستگی در استان خواهد بود و بیتردید، با همدلی و همراهی، میتوان ایلام را به جایگاه واقعیاش در عرصه فرهنگ و هنر کشور رساند.
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