به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به توافقات انجام‌شده در این نشست اظهار کرد: مقرر شد اقدامات لازم برای توسعه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در استان البرز با جدیت دنبال شود و پیگیری‌های لازم برای ایجاد مراکز آموزش علمی‌کاربردی و مهارتی در شهرک‌های صنعتی استان در دستور کار قرار گیرد تا آموزش‌های تخصصی متناسب با نیاز صنایع ارائه شود.

وی افزود: همچنین در این نشست بر توسعه فضای کالبدی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تأکید و مقرر شد زمینه تأمین زمین مناسب برای ایجاد یک مجموعه مرکزی و بزرگ‌تر فراهم شود تا این دانشگاه بتواند خدمات آموزشی خود را با کیفیت و گستره بیشتری ارائه کند. استاندار البرز با بیان اینکه حمایت از مراکز علمی و مهارتی باید متناسب با نیازهای بومی استان باشد، تصریح کرد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، حمایت‌های لازم از مراکز آموزش علمی‌کاربردی و مهارتی با توجه به نیازهای دانشگاه و همچنین نیازهای تخصصی استان انجام خواهد شد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: هدف اصلی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، تربیت نیروی انسانی ماهر، توانمندسازی دانشجویان و هدایت آنان به سمت اشتغال پایدار است و امیدواریم با همکاری‌های شکل‌گرفته، این هدف با جدیت بیشتری در استان البرز دنبال شود و زمینه اتصال هرچه بیشتر آموزش به بازار کار فراهم شود.

در این دیدار، رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور نیز با ستایش از نگاه توسعه‌محور استاندار البرز، این استان را کانون راهبردی صنعت و اشتغال کشور خواند.

علی اکبری با تأکید بر اینکه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با تمرکز بر ۸۰ درصد آموزش عملی، پتانسیل بالایی برای تحول در بازار کار دارد، گفت: راهکار عبور از چالش‌های موجود، اجرای مدل بورسیه صنعتی است که تحت عنوان تضمین اشتغال در حال اجراست و صنایع می‌توانند با مشارکت در فرآیند آموزش، نیروی کار ماهر و بومی مورد نیاز خود را به طور مستقیم تربیت کنند.

علی اکبری در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی آمادگی کامل دارد تا با هم‌افزایی مدیریت استان، رشته‌ها و دوره‌های مهارتی منطبق با زیست‌بوم صنعتی البرز را بازطراحی و اجرا کند تا پیوند میان تحصیل، تخصص و تولید بیش از پیش تقویت شود.