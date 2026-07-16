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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

شرکت توزیع برق تهران هیچ جدول خاموشی منتشر نکرده است

شرکت توزیع برق تهران هیچ جدول خاموشی منتشر نکرده است

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران گفت: اطلاع‌رسانی‌هایی که اخیراً در فضای مجازی درباره برنامه‌های خاموشی احتمالی تهران بزرگ منتشر شده، اعتبار ندارد و مورد تأیید ما نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع برق تهران، رامین پوریا معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران گفت: اطلاع‌رسانی‌هایی که اخیراً در فضای مجازی درباره برنامه‌های خاموشی احتمالی تهران بزرگ منتشر شده، اعتبار ندارد و مورد تأیید ما نیست و این اطلاعات از سمت ما منتشر نشده است.

پوریا در ادامه افزود: ما اطلاع‌رسانی‌های خود را در خصوص خاموشی‌های احتمالی از طریق نوتیفیکیشن «برق من»، بازوی «برق من» در شبکه اجتماعی بله و همچنین از طریق مراجعه مشترکان به وب‌سایت شرکت و اطلاع‌رسانی به مدیران ساختمان از طریق پیامک انجام می‌دهیم.

برنامه خاموشی‌ها به‌طور دقیق و عادلانه تنظیم می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر یک منطقه در ساعت ۱۱ تا ۱۳ قطع شود، در نوبت بعدی ساعت آن تغییر می‌کند.

این برنامه هیچ ارتباطی به مناطق شمالی یا جنوبی شهر ندارد. تمامی فیلرهای حوزه تهران بزرگ به‌طور یکنواخت و به صورت چرخشی در صورت لزوم دچار محدودیت می‌شوند.

کد مطلب 6889048
علی فروزانفر

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