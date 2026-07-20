قطع فوری برق ادارات بدمصرف فارس با پایش هوشمند شبکه

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حیدری، با تشریح وضعیت حساس و شکننده شبکه برق در روزهای جاری اظهار داشت: شبکه برق منطقه اکنون با چالشی دوگانه مواجه است. از یک سو، به دلیل آسیب‌های باقی‌مانده از جنگ ۴۰ روزه، بخشی از برق مورد نیاز صنایع راهبردی و پتروشیمی‌های منطقه اکنون از طریق شبکه سراسری تأمین می‌شود که این تغییر، بار اضافی و فشار مضاعفی را بر شبکه تحمیل کرده است. از سوی دیگر، قرار گرفتن ۸ شهر ایران در فهرست گرم‌ترین شهرهای جهان، تقاضا برای وسایل سرمایشی را به شدت بالا برده و هم‌زمان باعث کاهش ظرفیت عملیاتی خطوط و استهلاک تجهیزات شده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی صنعت برق، حفظ پایداری برق خانگی و تأمین نیاز صنایع آسیب‌دیده است، تصریح کرد: آسایش مردم خط قرمز ماست و در این مسیر هیچ تعارفی با ارگان‌های دولتی نداریم. با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی دقیق و پایش هوشمند(سیستم دیسپاچینگ)، مصرف تمامی ادارات به‌صورت ثانیه‌ای رصد می‌شود. سیستم‌های سرمایشی ادارات باید رأس ساعت مقرر خاموش شوند؛ در غیر این صورت، با متخلفان بدون اغماض برخورد شده و انشعاب آن‌ها به‌صورت کاملاً سیستمی، بدون دخالت دست و با قطع فوری مواجه خواهد شد.

حیدری برای اثبات جدیت این طرح افزود: آمار ادارات خاموش‌شده به صورت روزانه منتشر می‌شود و دستگاه‌های اجرایی بی‌توجه، جهت طی مراحل قانونی معرفی خواهند شد. همچنین ما به مردم تعهد می‌دهیم که هرگونه اطلاعات مربوط به خاموشی‌های احتمالی در بخش خانگی با نهایت شفافیت و دقت اطلاع‌رسانی شود.

مدیر امور دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای فارس در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: هم‌زمانی افزایش تقاضا و کاهش ظرفیت تجهیزات، حاشیه اطمینان شبکه را کاهش داده است. در این شرایط، مدیریت دقیق و صرفه‌جویی مردم، به‌ویژه در ساعات اوج بار، مؤثرترین گام برای تداوم تأمین برق پایدار برای همه مشترکان است.