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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

اعلام زمان نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

اعلام زمان نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

پنجره نخست نقل و انتقالات رقابت‌های بسکتبال لیگ‌ برتر باشگاه‌های کشور در سال جاری، از ۲۵ تیرماه آغاز می شود و تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه‌های حاضر در مسابقات، در صورت نداشتن هرگونه بدهی و تعهد مالی معوق نسبت به بازیکنان و اعضای کادر فنی، می‌توانند در چارچوب مقررات و ضوابط سازمان لیگ، نسبت به جذب بازیکن و تکمیل فهرست خود اقدام نمایند. همچنین، بازیکنانی که دارای مطالبات مالی معوق از باشگاه‌های خود هستند، تا ۳۰ تیر ماه فرصت دارند شکایت خود را به منظور رسیدگی و پیگیری، از طریق مراجع ذی‌صلاح فدراسیون بسکتبال ثبت کنند. ثبت قراردادها و انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات، صرفاً در بازه زمانی تعیین‌شده و مطابق با آیین‌نامه‌ و مقررات سازمان لیگ بسکتبال انجام خواهد شد.

کد مطلب 6885847

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