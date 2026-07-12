اعلام زمان نقل و انتقالات فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه‌های حاضر در مسابقات، در صورت نداشتن هرگونه بدهی و تعهد مالی معوق نسبت به بازیکنان و اعضای کادر فنی، می‌توانند در چارچوب مقررات و ضوابط سازمان لیگ، نسبت به جذب بازیکن و تکمیل فهرست خود اقدام نمایند. همچنین، بازیکنانی که دارای مطالبات مالی معوق از باشگاه‌های خود هستند، تا ۳۰ تیر ماه فرصت دارند شکایت خود را به منظور رسیدگی و پیگیری، از طریق مراجع ذی‌صلاح فدراسیون بسکتبال ثبت کنند. ثبت قراردادها و انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقالات، صرفاً در بازه زمانی تعیین‌شده و مطابق با آیین‌نامه‌ و مقررات سازمان لیگ بسکتبال انجام خواهد شد.