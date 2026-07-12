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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

واکنش بغداد به تحولات جاری منطقه

واکنش بغداد به تحولات جاری منطقه

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: بغداد از تمامی تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها، حفظ امنیت و ثبات منطقه و صیانت از منافع مشترک ملت‌های منطقه حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور نگرانی عمیق خود را از استمرار تنش‌ها و تحولاتی که امنیت کشتیرانی در منطقه را تحت تأثیر قرار داده است، ابراز می‌دارد چرا که این وضعیت می‌تواند پیامدهایی منفی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و همچنین روند تجارت بین‌الملل بر جای بگذارد.

وزارت خارجه عراق در این بیانیه بر اهمیت پایبندی به اصول قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد، احترام به حاکمیت کشورها و حسن همجواری و خویشتن‌داری از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها یا صدمه به امنیت و سلامت دریانوردی شود، تأکید کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: عراق بار دیگر بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورها و عدم تعرض به امنیت و ثبات آن‌ها تأکید می‌کند چرا که این امر می‌تواند به تحکیم امنیت منطقه‌ای و تقویت اعتماد متقابل میان کشورهای منطقه کمک کند.

وزارت امور خارجه عراق در پایان، ضمن دعوت به در پیش گرفتن گفتگو و راهکارهای دیپلماتیک برای حل وفصل اختلافات، در عین حال تاکید کرد: بغداد از تمامی تلاش‌ها با هدف کاهش تنش‌ها، حفظ امنیت و ثبات منطقه و صیانت از منافع مشترک ملت‌های منطقه حمایت می‌کند.

کد مطلب 6885927

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