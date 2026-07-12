اولویت جامعه پزشکی، حفظ سلامت مردم در همه شرایط است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش عصر یکشنبه در نشست هیئت مدیره نظام پزشکی استان با استاندار کرمانشاه، بر نقش محوری جامعه پزشکی در حفظ سلامت مردم تأکید کرد و گفت: تمامی فعالان حوزه سلامت با همدلی و همکاری برای ارتقای خدمات درمانی و صیانت از سلامت جامعه تلاش میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اهمیت رعایت اصول حرفهای و اخلاق پزشکی، اظهار کرد: حفظ جایگاه حرفهای جامعه پزشکی و اجرای دقیق ضوابط و قوانین، از مهمترین اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه نظام سلامت استان است.
وی با بیان اینکه کادر درمان در سختترین شرایط در کنار مردم ایستادهاند، افزود: پزشکان، پرستاران، کارکنان مراکز درمانی، نیروهای اورژانس و اتاقهای عمل در بحرانها و حوادث مختلف، مسئولانه به ارائه خدمات پرداختهاند و بار دیگر ثابت کردهاند که حفظ جان و سلامت مردم، مهمترین اولویت آنان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: حتی بسیاری از همکاران بازنشسته نیز در مواقع حساس برای کمک به نظام سلامت اعلام آمادگی کرده و در کنار مجموعه درمانی استان حضور یافتهاند که این موضوع نشاندهنده روحیه ایثار و مسئولیتپذیری جامعه پزشکی است.
وی همچنین از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی، پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت به دلیل تلاشهای شبانهروزی قدردانی کرد و گفت: با وجود برخی محدودیتها و مشکلات در مراکز درمانی، خدماترسانی به بیماران بدون وقفه ادامه داشته است.
سروش در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و همافزایی میان بخشهای مختلف حوزه سلامت، زمینه ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم استان بیش از پیش فراهم شود.
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