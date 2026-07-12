دمای کدام شهر خوزستان ۵۰ درجه را رد کرد؟

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، بیشترین دمای ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته مربوط به شهرستان شوش با ۵۰.۶ درجه سانتیگراد بوده است.

وی افزود: میانگین دمای بیشینه در سطح استان خوزستان به ۴۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است که نشان‌دهنده تداوم وضعیت هوای گرم در این منطقه است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: پس از شوش، شهرستان‌های رامهرمز و صفی‌آباد دزفول با دمای ۴۹.۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقاط استان بودند.

سبزه‌زاری تصریح کرد: شهرهای بستان با ۴۹ درجه، رامشیر با ۴۸.۹ درجه، اهواز با ۴۸.۸ درجه و امیدیه با ۴۸.۶ درجه سانتیگراد از دیگر نقاطی بودند که گرمای شدیدی را در شبانه‌روز گذشته تجربه کردند.

وی در پایان گفت: کمترین دمای بیشینه در استان نیز مربوط به دزپارت با ۴۰.۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است و سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز دمایی بین ۴۶ تا ۴۸ درجه سانتیگراد را ثبت کرده‌اند.